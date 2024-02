Movimento de volta do Litoral Norte está tranquilo na manhã desta quarta

O movimento de retorno do Litoral Norte do Rio Grande do Sul está tranquilo na manhã desta quarta-feira (14) na BR-290, a Freeway. Pelo pedágio de Santa Antônio da Patrulha em direção a Porto Alegre passam 44 carros por minuto, conforme a concessionária CCR Via Sul.

o dia de maior movimento Já no de Gravataí, 39. Ao longo da manhã, já circularam pela rodovia mais de 14 mil veículos. Na terça-feira, algumas pessoas levaram seis horas na estrada no trecho entre Torres e Porto Alegre, sendo

expediente bancário será às 12h Muitas pessoas decidiram retornar nesta quarta-feira já que diversos serviços retomam suas atividades à tarde. O início do, com encerramento previsto no horário normal de fechamento das agências.

Nas localidades em que as agências fecham normalmente antes das 15h, o início do expediente bancário será antecipado, de modo a garantir o mínimo de 3 horas de atendimento presencial ao público.