Mau tempo antecipa retorno do Feriadão de Carnaval nas estradas gaúchas

O movimento de retorno do Feriadão de Carnaval começou mais cedo neste ano nas estradas do Rio Grande do Sul. O tempo chuvoso desde a madrugada fez muita gente optar por antecipar o a volta e pegar o asfalto ainda na manhã desta terça-feira.

"O indicativo é de que não haverá mais praia. E quem pretendia aproveitar para ir ao mar ou descansar na areia, acaba desistindo e procurando retornar antes do horário tradicional de maior fluxo, que seria a partir da tarde. Mas, com isso, o movimento nas estradas já começa a complicar", diz Laudson Viegas, da Comunicação Social da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Rio Grande do Sul.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal, por volta das 11h já havia lentidão no fluxo de veículos entre os km 1 e 18 da BR-101, em Osório. A estimativa da concessionária CCR Via Sul é de que cerca de 71 mil veículos façam o caminho de volta nesta terça e outros 53 mil na quarta-feira. A PRF, inclusive, sugere aos viajantes que possam postergar a saída para partir amanhã, quando a tendência é de menor trânsito.

Nas estradas estaduais, mais de 25 mil veículos já haviam passado no sentido Litoral-Capital até as 11h desta terça-feira, principalmente pela RS-030, pela RS-040 e pela RS-389. O Comando Rodoviário da Brigada Militar calcula que 241 mil veículos deixem o Litoral Norte pelas principais rodovias sob sua jurisdição.

Já na estação rodoviária de Porto Alegre, o movimento ainda era pequeno no final da manhã e início da tarde desta terça-feira. O retorno das cerca de 75 pessoas que partiram de ônibus rumo ao Litoral Norte desde a noite de quinta-feira deve se intensificar à noite e na quarta-feira pela manhã.

Mari Calcanhoto saiu de Capão da Canoa pela manhã, de ônibus, e chegou à rodoviária da Capital por volta das 13h45min. Em relato à repórter fotográfica Tânia Meinerz, ela disse ter visto lentidão na pista e acidentes com danos materiais. O motorista Osvaldino de Oliveira Júnior, da empresa Unesul, partiu de Torres, no Litoral Norte, pela manhã rumo à Capital. O trânsito lento, com arranca-e-para desde Maquiné até a chegada a Porto Alegre fez a viagem levar duas horas a mais do que o tempo habitual, contou.