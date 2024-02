Preparativos para o South Summit se intensificam

O Rio Grande do Sul se prepara para receber, mais uma vez, o South Summit Brazil (SSB). A terceira edição do encontro de inovação ocorrerá no Cais Mauá, em Porto Alegre, entre 20 e 22 de março. Como correalizador, o governo do Estado atua desde o planejamento até a execução e está em fase de preparativos para o evento, que promete ser ainda maior do que os anteriores. As informações são do Palácio Piratini.“Logo que terminou o evento de 2023, já começamos a pensar na edição deste ano. Enquanto correalizador do South Summit Brazil, o Estado realiza um trabalho transversal, envolvendo diversas secretarias. Atuamos em várias frentes, que incluem a curadoria da programação, a promoção de ações sociais, a montagem das estruturas e o apoio na segurança”, explica o vice-governador Gabriel Souza, responsável pelo Gabinete de Projetos Especiais (GPE), do qual o South Summit Brazil faz parte.