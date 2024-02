Desfiles das escolas de samba do Rio começam neste domingo; conheça os enredos e veja dicas

Os desfiles das 12 principais escolas de samba do Rio de Janeiro começam neste domingo, a partir das 22h, no sambódromo da Marquês de Sapucaí - que, inaugurado em 1984, está completando 40 anos.



Neste domingo, 11, a partir das 22h, desfilam as seis primeiras concorrentes, e na segunda-feira, no mesmo horário, as outras seis. Não há mais ingressos vendidos oficialmente para arquibancadas e frisas - é possível comprar ingressos para camarotes particulares, diretamente com seus organizadores, e cada um, para uma noite, custa em média R$ 2.000.



Os enredos são bastante variados - a Mocidade vai falar sobre o caju e tem o samba-enredo mais ouvido nos streamings (de autoria do humorista Marcelo Adnet, entre outros); a Mangueira vai prestar homenagem à cantora Alcione; o Salgueiro vai contar a história do povo yanomani e a Imperatriz Leopoldinense, atual campeã, vai partir do testamento de uma cigana para falar sobre sorte e azar.



A apuração das notas será na tarde de quarta-feira de Cinzas, dia 14, e o Desfile das Campeãs, em que vão se exibir as seis escolas melhor colocadas, será no sábado, dia 17.

LEIA TAMBÉM: Carnaval na Orla, POA é D+ acontece de sábado a segunda



Confira a programação dos Desfiles de Carnaval do Rio de Janeiro em 2024:



- Desfiles das escolas do Grupo Especial: dias 11 e 12 de fevereiro



- Apuração das notas e resultado dos desfiles: dia 14 de fevereiro, às 16h



- Desfile das Campeãs: reúne as seis escolas melhor colocadas no desfile do Grupo Especial e acontece no sábado, 17 de fevereiro



Como assistir



A TV Globo transmite os desfiles do Grupo Especial, a partir das 22h. Para quem quiser ver ao vivo, não há mais ingressos vendidos pelo órgão oficial, a Liga Independente das Escolas de Samba.



Agências de turismo ainda podem ter ingressos para revenda. Outra opção é ir aos camarotes particulares, como Novex Rio Praia, Rio Exxperience e Favela. Os preços variam, mas cada ingresso para um dia de desfile custa em torno de R$ 2.000.



Local



Os desfiles acontecem no sambódromo Darcy Ribeiro, na rua Marquês de Sapucaí, no centro do Rio de Janeiro.



Como chegar



A melhor forma de chegar ao sambódromo é de metrô. Quem tem ingresso para os setores pares deve desembarcar na estação Praça Onze, e quem vai para os setores ímpares deve desembarcar na estação Central. Cada passagem do metrô custa R$ 6,90 e é possível pagar diretamente na catraca, com cartão de crédito que tenha a função aproximação ativada.



Como o trânsito ao redor do sambódromo está interditado, quem preferir ir de táxi ou de carro de aplicativo terá que desembarcar relativamente distante do sambódromo. Os camarotes e alguns hotéis oferecem vans que são autorizadas a transitar até as portarias.



Confira as escolas que vão se apresentar neste domingo, 11 de fevereiro, e seus enredos



20h30 - abertura do evento e desfile do bloco Cacique de Ramos

22h - Porto da Pedra, com o enredo "Lunário Perpétuo: A Profética do Saber Popular"

Entre 23h e 23h10 - Beija-Flor, com o enredo "Um delírio de Carnaval na Maceió de Rás Gonguila"

Entre 0h e 0h20 - Salgueiro, com o enredo "Hutukara"

Entre 1h e 1h30 - Grande Rio, com o enredo "Nosso Destino é Ser Onça"

Entre 2h e 2h40 - Unidos da Tijuca, com o enredo "O Conto de Fados"

Entre 3h e 3h50 - Imperatriz Leopoldinense, com o enredo "Com a sorte virada pra lua, segundo o testamento da cigana Esmeralda"



Veja as escolas que vão se apresentar na segunda-feira, 12 de fevereiro, e seus enredos



20h30 - abertura do evento e desfile do Cordão da Bola Preta

22h - Mocidade Independente de Padre Miguel, com o enredo "Pede Caju que dou... Pé de caju que dá!"

Entre 23h e 23h10 - Portela, com o enredo "Um Defeito de Cor"

Entre 0h e 0h20 - Vila Isabel, com o enredo "Gbalá: uma viagem ao Templo da Criação"

Entre 1h e 1h30 - Mangueira, com o enredo "A Negra Voz do Amanhã"

Entre 2h e 2h40 - Paraíso do Tuiuti, com o enredo "Glória ao Almirante Negro!"

Entre 3h e 3h50 - Unidos do Viradouro, com o enredo "Arroboboi, Dangbé"



Desfiles da Série Ouro (segunda divisão do campeonato das escolas de samba)



No dia 9 desfilaram União do Parque Acari, Império da Tijuca, Acadêmicos de Vigário Geral, Inocentes de Belford Roxo, Estácio de Sá, União de Maricá, Acadêmicos de Niterói e Unidos da Ponte.



No dia 10, as apresentações foram de Sereno de Campo Grande, Em Cima da Hora, Arranco do Engenho de Dentro, União da Ilha, Unidos de Padre Miguel, São Clemente, Unidos de Bangu e Império Serrano.