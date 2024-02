Carnaval na Orla, POA é D+ acontece de sábado a segunda

Samba no pé, muita folia e alegria com a participação da comunidade é a proposta do Carnaval na Orla, POA é D+, que, a partir de sábado (10), levará diversão gratuita para a Orla do Guaíba. Os trechos entre a avenida Edvaldo Pereira Paiva, avenida Augusto de Carvalho e avenida Loureiro da Silva vão se transformar numa grande passarela para mais de dez blocos da periferia da Capital que se apresentam a partir das 16h.

Além do samba gratuito, quem quiser curtir a folia no lounge, deve garantir os ingressos, com venda disponível pela plataforma Sympla , com venda disponível pela plataforma. Serão vendidos abadás com preços promocionais com direito a entrada no Lounge e participação no desfile, a partir de R$ 50,00.

A iniciativa descentraliza o carnaval e leva para as ruas enredos com temáticas de pontos turísticos de Porto Alegre como Mercado Público, Redenção, Rua da Praia, Casa de Cultura Mário Quintana, Praça da Matriz, Estádio Beira Rio, Arena do Grêmio, Usina do Gasômetro, Camelôdromo e Festa dos Navegantes. Os blocos representam quase todas regiões da cidade e contam com grandes nomes do carnaval.

Confira a programação:







ATRAÇÕES:







Dia 10 de Fevereiro - Sábado - Savannah / TWR - The World Rapp



16h - Cerimônia de Abertura

17h - Bloco das Pretas

18h - Bloco Chiquinho dos Anjos

19h - Bloco Boi Bandido

20h - Bloco B.Loukos

21h - Bloco da Amizade TK

22h - LOUNGE RAP IN CENA E REAÇÃO BLACK

00h - Encerramento



Dia 11 de Fevereiro - Domingo - Baile do Saulit / Rap in Cena



16h - DJ

17h - Bloco Gonhas da Folia

18h - Bloco Afro Tchê

19h - Bloco do Bartira

20h - Bloco Amigos do Mano Délcio

21h - Bloco Os Panteras do Samba

22h - LOUNGE RAP IN CENA E REAÇÃO BLACK

00h - Encerramento



Dia 12 fevereiro - Segunda-feira - Grupo Jara / Reação Black



17h - Bloco do Cardoso

18h - Bloco JP Espetinhos

19h - Bloco Samba Tchê

20h - Guardiões do samba

21h - Bloco Rap in Cena e Reação Black

22h - LOUNGE RAP IN CENA E REAÇÃO BLACK

00h – Encerramento







Valores para os Lounges







As primeiras 100 pulseiras com Abadá Valor Promocional: R$60,00.



1º Lote: R$60 /3 dias + 1 Abadá

São 3 pulseiras VIP - Dias 10,11 e 12.



2º Lote: R$80 /3 dias + 1 Abadá

3 pulseiras VIP - Dias 10,11 e 12.



3º Lote: R$100 /3 dias + 1 Abadá

3 pulseiras VIP - Dias 10,11 e 12.



Valores individuais:

Compras individuais para algum dia específico de 10, 11 a 12/Fevereiro os valores das pulseiras são: Pulseira VIP + 1 Abadá R$50 qualquer dia.