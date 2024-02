Litoral Norte tem todos os pontos próprios para banho

O nono boletim da temporada 2023/2024 do projeto Balneabilidade, divulgado pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) nesta sexta-feira (9/02), tem boa notícia para quem vai passar o feriadão de carnaval no Litoral Norte: a água está própria para banho em todos os pontos monitorados. Considerando as demais regiões do estado, são 84 próprios e 7 impróprios. As informações são do Estado do Rio Grande do Sul.

LEIA TAMBÉM: Litoral Norte do RS espera forte movimentação mesmo depois do carnaval

Veja a lista:



Barra do Ribeiro - Praia Recanto das Mulatas - Lago Guaíba

Candelária - Balneário Carlos Larger - Rio Pardo

Dom Pedrito - Praia Passo Real - Rio Santa Maria

Pelotas - Valverde - Trapiche

Pelotas - Valverde - Av. Sen. Joaquim A. de Assunção

Santa Vitória do Palmar - Barra do Chuí

Santa Vitória do Palmar - Balneário do Porto - Lagoa Mirim

balneários em condição imprópria são os mesmos do boletim anterior, com exceção da Praia da Cal, em Torres, que deixou a lista nesta semana. Ossão os mesmos do boletim anterior, com exceção da Praia da Cal, em Torres, que deixou a lista nesta semana.

A recomendação é que os banhistas evitem pontos impróprios e arredores, especialmente junto às águas que chegam às praias por tubulação, arroios ou rios. O alerta vale principalmente para crianças, idosos e pessoas com baixa imunidade. Os sintomas mais comuns após o banho em áreas contaminadas são diarreia, dor abdominal e enjoos.

O monitoramento da qualidade da água é feito semanalmente, e os boletins são divulgados sempre às sextas-feiras no site da Fepam, mídias sociais e no web aplicativo Balneabilidade.



Os avisos de local próprio ou impróprio para banho também devem estar em destaque em placas informativas fixadas junto aos pontos de coleta de água. Ressalta-se que a instalação dessas placas e atualização do resultado da semana (próprio ou impróprio) é de responsabilidade das prefeituras e que esta é uma questão de saúde pública.

Classificação

Para identificar se as condições de balneabilidade em determinado local são adequadas, são analisados dois indicadores:

Escherichia coli , também chamada de E.coli, bactéria cuja presença em abundância na água indica contaminação por fezes;

, também chamada de E.coli, bactéria cuja presença em abundância na água indica contaminação por fezes; e cianobactérias, ou algas azuis, que podem ocorrer em qualquer manancial superficial.

Os parâmetros utilizados estão previstos nas resoluções Conama nº 274/2000 e nº 357/2005. As cianobactérias são analisadas somente nos balneários de Osório (Lagoa Peixoto), Pelotas e Tapes.



O resultado está condicionado a cinco semanas de monitoramento. Se, ao longo desse período, duas ou mais amostras do conjunto apresentarem resultado superior a 800 para E.coli ou, ainda, se a amostra mais recente das cinco avaliadas apresentar resultado maior que 2.000 para E.coli, o ponto será classificado como impróprio. O mesmo ocorre se a contagem de cianobactérias extrapolar 50.000 células.

Coleta e análise

As coletas em água salgada no Litoral Norte e respectivas análises são feitas pela Fepam, por meio da Gerência Regional do Litoral Norte Sema-Fepam (Gerlit) e da Divisão de Laboratórios (Dilab). O projeto é coordenado pelo Departamento de Qualidade Ambiental (DQA).



Já os demais pontos são monitorados com apoio da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) e do Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas (Sanep).

Recomendações aos banhistas: