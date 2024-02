Litoral Norte do RS e Serra esperam boa movimentação depois do carnaval

A rede hoteleira do Litoral Norte do Rio Grande do Sul está com 80% de ocupação no feriadão de carnaval. Além disso, 20% dos hotéis estão com apenas 10% de disponibilidade. E o movimento tende a continuar forte após a festividade por conta do calor, de acordo com o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Litoral Norte. A presidente do sindicato, Ivone Ferraz, afirmou que o final do verão, a partir da segunda quinzena de fevereiro, e durante todo o mês de março, deve ser de agito no litoral.



"A previsão é de calor. E quando tem calor, temos muito movimento. O nosso normal é de 100% de ocupação nos finais de semana durante o verão. Nas quintas, chegamos a 80% e no final de semana lota", explicou. De acordo com ela, os destinos mais procurados no litoral são Torres, Capão da Canoa e Tramandaí. Para a presidente, não houve diferença na ocupação em relação ao carnaval do ano passado. "Além disso, quando tem sol, as pessoas escolhem nosso litoral, porque temos uma ótima estrutura, então recebemos turistas o ano todo", pontuou.

Ivone salienta, porém, que o carnaval em data antecipada, no começo de fevereiro, é menos favorável para a economia dos hotéis e bares do Litoral Norte. "Para nós, da rede hoteleira, quando o carnaval é mais para o final do mês, é melhor". Apesar disso, ela reflete que viajar é um 'direito adquirido' da população e que isso traz boas expectativas o ano todo. "As pessoas gostam de viajar. Então estamos com uma boa previsão para o final do mês e para o restante do verão", disse.

Já na região da Serra gaúcha, de acordo com o presidente do Sindicato da Hotelaria, Restaurantes, Bares, Parques, Museus e Similares da Região das Hortênsias (Sindtur Serra), a taxa de ocupação está em 60% e pode chegar a 63% até o final do carnaval. No restante do mês, o presidente espera que a lotação chegue a 50%. "Consideramos um número bom, ainda mais que fevereiro costuma ser o pior mês do ano para a nossa região", disse. Conforme o presidente, o carnaval mais cedo, diferentemente do que acontece no litoral, é melhor para a Serra. "Ajuda, porque muitas pessoas estão viajando para outros lugares, depois do carnaval é que começa o ano", afirmou.