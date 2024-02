Primeira reunião da Aliança pelo Turismo traça objetivos para o setor

A Aliança pelo Turismo selou esse compromisso de união na manhã de quinta-feira (8). No Instituto Caldeira, Pacto Alegre e a prefeitura da Capital reuniram diversas entidades e empresas no primeiro encontro da iniciativa, lançada em outubro do ano passado. Na pauta, destacaram-se os objetivos para impulsionar o Turismo da Capital em 2024, como obter a participação de 50 mil porto-alegrenses em produtos turísticos e aumentar o número de visitantes em 15% até o fim deste ano em relação ao registrado em 2022.



“Tem um fluxo significativo de turistas que passa por Porto Alegre, mas não fica. Um dos desafios é que a cidade se mostre para o mercado turístico para que se torne mais forte nesse setor. Para isso, é fundamental mudar a percepção das pessoas sobre a Capital”, analisa Amanda Paim, Coordenadora Estadual da Economia Criativa e Turismo do Sebrae-RS.

Durante a reunião, liderada pelo coordenador do Pacto Alegre, Luiz Carlos Pinto da Silva Filho, os atores envolvidos no projeto apresentaram um plano estruturado para cumprir esses objetivos. Entre os esforços planejados, estão um levantamento de mais de 50 ações e atividades turísticas a serem desenvolvidas em Porto Alegre, a realização da campanha POA Toda Tua - já em andamento, e uma maior visibilidade para o portal DestinoPoa.com.br.



“É uma plataforma que funciona como uma referência para os turistas e moradores, mostrando que há muito o que fazer e viver aqui”, destaca ainda Thomas Fontana, CEO da Somos.RS, empresa especializada em negócios de turismo, que idealizou e opera o produto. “A plataforma é parte de um projeto maior, o Destino POA, que é liderado pelo Pacto Alegre. Desde 2021, desenvolvemos este processo de cocriação para levar mais inovação ao turismo e, consequentemente, à nossa cidade. Nesse âmbito, a Marca de POA foi também muito importante, pois mostrou a força da iniciativa para muitas instituições e marcou o pontapé inicial para a Aliança pelo Turismo e todas as ações já realizadas e planejadas”, pondera o coordenador do Pacto.



O objetivo da Aliança é impactar, também, os moradores da cidade, como uma espécie de embaixadores do potencial turístico da cidade. “Nós queremos falar para fora, claro, mas também para dentro. Ou seja, além de fazer com que outras cidades conheçam as atrações daqui, uma das nossas grandes metas hoje é fazer com que os próprios moradores valorizem a nossa cidade, falem bem dela, gostem realmente de estar aqui. Por isso, a campanha convoca as pessoas a participarem ativamente”, explica Daniela Lompa Nunes, Head de Estratégia do Pacto Alegre.



