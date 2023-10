Lançamento da Aliança pelo Turismo prevê envolvimento dos porto-alegrenses

Melhorar a autoestima de Porto Alegre para atrair cada vez mais visitantes à capital gaúcha. Este é o ponto de partida das novidades da Aliança pelo Turismo apresentadas na manhã desta quinta-feira (26), em evento realizado no restaurante 20Barra9 do Pontal Shopping. A nova etapa do projeto desenvolvido pela Prefeitura de Porto Alegre, em parceria como o Pacto Alegre e o Sebrae-RS, inclui a campanha de marketing "POA Toda Tua" e portal.

Segundo Thomas Fontana, diretor do Somos.RS, “a plataforma DestinoPOA conecta as várias iniciativas de turismo, com novidades diárias, calendário de eventos, lista de atrativos, além de funcionalidades como o e-commerce de tíquetes”. As ações de marketing que extrapolam a internet, como a homenagem ao escritor Erico Verissimo no Muro da Mauá, diversos selfies-points novos espalhados pela cidade e propagandas em paradas de ônibus, busdoors e relógios de rua.

O objetivo da conectividade é convidar o próprio morador da cidade a divulgar suas belezas e atrações. “Queremos convocar a comunidade a abraçar junto essa causa, a se comportar em Porto Alegre da mesma forma como se comporta quando viaja, publicando e compartilhando suas experiênicas. A meta é ampliar a nossa participação no mercado nacional, crescendo em 15% até 2024 o número de visitantes em relação a 2022”, resumiu a coordenadora estadual da Economia Criativa e Turismo do Sebrae-RS, Amanda Paim.

Na mesma linha, o prefeito Sebastião Melo observou que o engajamento das pessoas é essencial para que o plano funcione. "Em primeiro lugar, uma cidade para ser boa, ela precisa ser boa para quem mora nela. Para isso, os gestores públicos e os cidadãos precisam fazer a sua parte. Antes de se falar em grandes projetos, se não se fizer o dia a dia, não temos como dialogar com os ourtos temas. Nesse aspecto, nossa cidade mudou muito, nos reerguemos após a crise sanitária, baixamos impostos eapostamos na desburocratização", conclui Melo.

Além disso, a secretária de Turismo de Porto Alegre, Julia Tavares, pontuou a importância do segmento para a economia: “Um a cada oito empregos gerados na Capital são provenientes da área de turismo. Por isso, precisamos valorizar cada vez mais esse setor tão importante. Esse valor pode ser medido pelos 535 restaurante, 128 agências de viagem e as 55 micro-cervejarias. Além da nossa área gastronômica muito forte, temos grandes show e dois times de futebol campeões do mundo”.