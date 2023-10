ABAV-RS elege diretoria para a gestão 2024/2025

A Associação Brasileira das Agências de Viagens (ABAV-RS) empossou a diretoria do biênio 2024/2025 na noite desta quarta-feira (25) em assembleia realizada na sede da entidade, em Porto Alegre. O novo presidente é João Augusto Machado, sócio da Vera Machado Turismo que já ocupou o cargo em duas gestões.

A vice-presidente é Rita Vasconcelos, que foi presidente da entidade entre 2009 e 2013 e compõe também o quadro entidade nacionalmente desde 2014. Sócia da RC Tour, Rita também dedica-se à vice-presidência do ICCABAV, braço que promove capacitações para agentes de viagens no Brasil. Participa ainda dos Conselhos de Turismo do Município de Porto Alegre e da Fecomércio-RS.

“Não temos medo de pensar grande quando o assunto é o fortalecimento do Turismo. Por isso, a ideia é conduzirmos esta gestão da forma mais colaborativa possível. Temos ciência de que com este time isso se torna plenamente possível. Trago a experiência que tive em outras gestões que liderei, bem como o fato de fazer parte da ABAV ao longo de todos estes anos. Queremos tornar a representatividade da entidade no RS um exemplo e benchmarking para todo o país, em todos os tempos, criando assim uma nova história para nossos associados e o trade”, destaca o novo presidente.

A chapa inclui também Chay Amorim, da Casamundi, na vice-presidência financeira; Lúcia Bentz, da Asa Norte Turismo e ex-presidente, na vice-presidência de Relações Externas e Victor Hugo Almeida, da Victor Travel, ex-vice presidente administrativo que agora assume a vice-presidência de Relações Institucionais. Outros 14 representantes de agências de viagens do estado compõem os conselhos deliberativo, fiscal e de ética.





Além dos novos desafios, a equipe assume pela primeira vez este ano a mentoria do Meeting Festuris e a curadoria e atendimento do Espaço Luxury, junto à equipe do maior evento do trade turístico do Brasil e América Latina, que acontece entre 9 e 12 de novembro, em Gramado-RS.