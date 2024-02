Retiros espirituais são opção para quem quer fugir da agitação do Carnaval

Carnaval é época de agitação e festa, mas, nem todo mundo gosta de aproveitar a Folia de Momo. Para quem prefere aproveitar os dias de feriadão para dedicar à espiritualidade, opções não faltam. A Arquidiocese de Porto Alegre divulgou uma lista de retiros espirituais antes da celebração de abertura da quaresma. Os retiros, durante os dias de Carnaval, estão localizados em Porto Alegre, São Leopoldo, Cachoeirinha e Camaquã, em datas de início que variam de 10, 11 e 12 de feveiro e têm fim na terça-feira (13).

Confira abaixo as opões de retiros espirituais cristãos no Carnaval:

Porto Alegre

9h na paróquia Cristo Bom Pastor, na rua Cipó, 174, Jardim Ipiranga. Informações no Instagram @shalomportoalegre, no número (51) 984207072 ou e-mail Uma opção de retiro é o Renascer, pela comunidade católica Shalom. A atividade irá acontecer entre 10 e 12 de fevereiro a partir das, na rua Cipó, 174, Jardim Ipiranga. Informações no Instagram @shalomportoalegre, no número (51) 984207072 ou e-mail [email protected]

A paróquia São Martinho também fará o evento Rebanhão entre os dias 11 e 13 na Rua Coronel Claudino, 220, no bairro Cristal. A programação terá início iniciará e terminará com missa, das 9h às 16:30h. A casa também tem possibilidade de hospedagem. Mais informações são obtidas na secretaria paroquial ou no número (51) 3249-4477.

São Leopoldo

A comunidade Nos Passos do Mestre estará fazendo o Discipulado 2024 no Centro Mariápolis entre 10 a 13 de fevereiro. O evento custará R$630,00, o que incluirá hospedagem, alimentação, materiais e formação. Evento acontecerá entre os dias 10 e 13 na Av. Theodomiro Porto da Fonseca, 3555, no Centro. Mais informações no número (51) 99887-2711.

Cachoeirinha

O retiro em cachoeirinha acontecerá na paróquia São Vicente de Paulo, na rua Papa João XXIII, 316, no bairro Vila Cachoeirinha. Entre o dia 10 até 13 de fevereiro, a paróquia, funcionará de forma flexível, das 8h até 12h no sábado, 15h até 17:30h e Missa às 19h no domingo, 7h às 11h na segunda-feira e 18h até 22h na terça. O evento é gratuito e sem inscrição prévia.

Camaquã

No município de Camaquã, a Renovação Carismática Católica fará o retiro de carnaval no dia 12, das 19h às 23h. O evento acontecerá na capela Imaculada Conceição, na rua Maj. Lúcio Meireles, 37, no Centro. Mais informações podem ser obtidas com a Pastoral da Comunicação (Pascom) da paróquia São João Batista, de Camaquã, no Beco João de Oliveira, 30.