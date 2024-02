Bloco Deixa Falar irá agitar a Cidade Baixa com repertório apenas com marchinhas

A terça-feira de Carnaval (13) será de folia ao som de marchinhas clássicas no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre. A partir das 16h, o tradicional bloco Deixa Falar irá agitar a Praça Garibaldi, na avenida Venâncio Aires, entre a rua José do Patrocínio e a avenida Venâncio Aires.

Presidido por Maqui Borges, o bloco decidiu permanecer no bairro e não ir para a orla do Guaíba. “Com esse calor, é desumano ir pra orla. Não tem uma sombra sequer lá, só concreto. Vamos permanecer aqui”, afirma.

Inspirado em bloco de mesmo nome criado na década de 1920, no Rio de Janeiro, o Deixa Falar saiu pela última vez em 2020, primeiro ano da pandemia de Covid-19. Com um clima de festa entre amigos, o bloco ainda busca viabilizar parte da estrutura, como banheiros químicos. Segundo Borges, o Deixa Falar não conta com apoio da prefeitura de Porto Alegre para a folia deste ano. “Estamos lutando sozinhos, em um esforço para conseguirmos organizar o bloco. A prefeitura só ajuda quem se sujeita a ir para a orla”, diz o presidente do bloco.