Freeway registra movimento intenso na saída para o feriadão na tarde desta sexta-feira

O movimento para o feriadão do Carnaval é intenso nas rodovias do Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (9). Na BR 290, a Freeway, a circulação de veículos começou a se intensificar no começo da tarde rumo ao Litoral Norte e as praias de Santa Catarina. A CCR ViaSul registrou às 16h22min a passagem de 90 veículos na praça de pedágio de Santo Antônio da Patrulha e 32 carros na praça de Gravataí. A capacidade da rodovia para que o fluxo se mantenha sem interrupções é entre 94 e 100 veículos por minuto. O movimento foi acentuado também nas rodovias BRs 290 e 116 em direção a zona Sul do Estado, e na Rodovia do Parque, a BR 448.

A CCR ViaSul informou que na sexta-feira e no sábado serão os dias de movimento mais acentuado com a passagem de 81 mil carros por dia em direção ao Litoral Norte e também para Santa Catarina. A empresa prevê a passagem de pelo menos 1,5 milhão de motoristas de sexta-feira (9) até a próxima quarta-feira (14) nos trechos sob sua administração - BRs 101, 386, 448 e 290 durante o período do Carnaval. Somente na Freeway, a previsão é da passagem de mais de 483 mil automóveis.

A Polícia Rodoviária Federal informa que em decorrência do alto fluxo de veículos que transitam pela BR-290, a Freeway, durante o feriado de Carnaval pode haver a liberação do uso do acostamento entre as cidades de Porto Alegre e Osório. Os policiais rodoviários alertam que essa é uma medida excepcional. Quando liberado, o acostamento somente poderá ser usado por veículos de pequeno porte, como carros e motocicletas. Além disso, a velocidade máxima permitida na faixa é de até 70 km /h. Para saber se o trânsito no acostamento está liberado, o motorista deve observar as placas de sinalização equipadas com iluminação laranja intermitente que existem ao longo da rodovia.

Durante o feriado de Carnaval, a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) prevê que 644,6 mil veículos circulem pelas rodovias entre a sexta (9) e a quarta-feira (14). O fluxo intenso de veículos está previsto nas rodovias ERS-040, na ERS-474 e na ERS-235. Nesta sexta-feira, na ERS-040, uma das principais rodovias que ligam a Região Metropolitana da Capital ao Litoral Norte, a previsão era da passagem de mais de 27 mill carros no início da tarde. No sábado (10), são esperados a circulação de 33,4 mil veículos. A EGR estima que aproximadamente 189,8 mil veículos no feriadão passem pela praça de pedágio de Viamão entre sexta (9) e quarta-feira (14).

A Empresa também projeta um grande volume de veículos na ERS-474, rodovia que liga a ERS-239 com a ERS-030 e a BR-290, interligando os Vales do Paranhana, do Sinos e do Caí, Serra e Hortênsias ao Litoral Norte. A estimativa é que 90,8 mil veículos trafeguem pela rodovia nos seis dias da operação Carnaval.

Na Estação Rodoviária de Porto Alegre, a circulação de passageiros começou a se intensificar na tarde de sexta-feira (9). O principal destino foi o Litoral Norte, mas a procura foi grande pelos ônibus que levaram para o interior do Estado. São esperadas a circulação de cerca de 35 mil pessoas no terminal rodoviário.