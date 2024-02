Aeroporto Salgado vai disponibilizar 131 voos diários no feriado de Carnaval

Para quem pretende viajar durante o Carnaval, o Aeroporto Internacional Salgado Filho vai disponibilizar uma média de 131 voos diários que vão transportar cerca de 17 mil passageiros por dia entre os dias 9 e 14 de fevereiro. A Fraport, empresa que administra o aeroporto, prevê uma grande movimentação de passageiros na sexta-feira (9). Em função dessa circulação de pessoas, a concessionária decidiu colocar 174 voos para quem vai deixar Porto Alegre no Carnaval. A estimativa da empresa é que 22 mil pessoas embarquem nos terminais de passageiro ao longo desta sexta-feira.

Além disso, a Fraport informa que foram colocados 17 voos extras - seis da GOL para o Rio de Janeiro e 5 para Salvador. Já a Azul colocou aeronaves extras para as seguintes cidades: um voo para Curitiba, um para Campinas, um para Punta del Este e três para o Rio de janeiro. A concessionária informa que os destinos com mais programações de voos durante o Carnaval 2024 são os aeroportos de Congonhas e Guarulhos, em São Paulo; Galeão (Tom Jobim), no Rio de Janeiro; Viracopos (Campinas) e Afonso Pena, em Curitiba.

No Aeroporto Internacional Salgado Filho, o movimento deverá ser intenso nesta sexta-feira (9) no embarque doméstico. Os principais destinos dos passageiros serão para as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo e para destinos no Nordeste como Bahia, Ceará, Alagoas, Pernambuco e Sergipe. No caso do Rio de Janeiro, muitos passageiros vão assistir as 12 escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro que desfilarão na Marquês de Sapucaí, nos dias 11 e 12 de fevereiro - domingo e segunda-feira de Carnaval.