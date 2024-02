Usina do Gasômetro segue com previsão de reabrir até abril, afirma Melo

lançamento do programa Bairro Empreendedor primeira previsão era agosto de 2020. O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), confirmou, durante o ato de, nesta quinta-feira (8), que a Usina do Gasômetro segue com previsão de reabertura para abril deste ano. O ponto turístico da Capital gaúcha passa por obras de revitalização e o prazo de entrega já foi adiado por diversas vezes, sendo que a

A última previsão antes de ser adiada novamente era dezembro de 2023. "É uma obra delicada que passou por muitas dificuldades, mas estamos no final", disse. Melo afirmou, ainda, que a prefeitura está na busca de parcerias para a administração do local. "É uma obra pública, mas precisamos manter segurança e manter funcionando o tempo todo. É uma governança que não é fácil. Pretendemos entregar, no máximo, em abril", ressaltando que a forma de gerenciamento segue sendo estudada.

O prédio histórico da Usina do Gasômetro, tombado pelo IPHAE, no centro de Porto Alegre, foi construído em 1928 pela Companhia de Energia Elétrica Rio-Grandense (CEERG), subsidiária da multinacional estadunidense Eletric, Bond & Share Co. que geriu a eletricidade e o transporte elétrico de Porto Alegre até 1954. O local servia como uma usina de geração de energia movida a carvão mineral. Posteriormente, foi instalada uma Usina termoelétrica no local. Anos antes da reforma, funcionava no local a Usina das Artes, projeto que tinha no local estrutura física e suporte financeiro para grupos de dança, teatro, circo e música, mas que deixou a Usina em 2017.