Prefeitura de Porto Alegre e Sebrae investem R$ 700 mil em programa para Microempresas e MEIs

com um investimento de R$ 700 mil. O principal objetivo da iniciativa é promover o desenvolvimento empresarial de pequenos negócios dos bairros da cidade através de consultorias e capacitações. Neste primeiro momento, serão ofertadas 120 vagas para empreendedores (Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais) dos bairros do 4º Distrito (Floresta, São Geraldo, Navegantes, Farrapos e Humaitá) e no Centro Histórico. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do site do Sebrae A prefeitura de Porto Alegre e o Sebrae-RS lançaram, nesta quinta-feira (8), o programa Bairro Empreendedor,. O principal objetivo da iniciativa é promover o desenvolvimento empresarial de pequenos negócios dos bairros da cidade através de consultorias e capacitações. Neste primeiro momento, serão ofertadas 120 vagas para empreendedores (Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais) dos bairros do(Floresta, São Geraldo, Navegantes, Farrapos e Humaitá) e no. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do

As vagas são divididas em 60 para empresas enquadradas como Microempresa (ME)/Empresa de Pequeno Porte (EPP), com 150h de capacitação, e 60 para Microempreendedores Individuais (MEIs) com 100h de capacitação. No primeiro semestre, irão ser atendidos os integrantes da jornada de Microempresas (março a agosto), e no segundo semestre do ano, será a vez dos MEIs receberem a capacitação (agosto a novembro).

Para participarem, as empresas precisam ter CNPJ ativo na Receita Federal e estar adimplentes. Além disso, o faturamento das Microempresas não pode ultrapassar os R$ 360 mil por ano. Já os MEIs devem faturar até R$ 81 mil e as Empresas de Pequeno Porte devem faturar acima de R$ 360 mil e inferior a R$ 4,8 milhões.

Conforme o gerente da Regional Metropolitana do Sebrae-RS, Paulo Bruscato, o programa “não é uma qualificação pura e simples, pois terá aprofundamento nas necessidades das empresas”. As jornadas incluem oficinas em comunicação e marketing, finanças e inovação. De acordo com um levantamento realizado pelo Sebrae, em 2023, os microempreendedores que passaram por capacitação cresceram cerca de 19% seu faturamento.



O diretor técnico do Sebrae-RS, Ariel Berti, afirmou que a missão principal do programa é aumentar a competitividade das empresas e torná-las referências de microempresas e de microempreendedores individuais no Centro Histórico e 4º Distrito. Se o projeto atender as expectativas dos idealizadores, mais vagas podem surgir ano que vem para outros territórios.

A representante da Associação das Empresas dos Bairros Humaitá e Navegantes (AEHN), Luciana Borba, considera a iniciativa importante. "Temos várias empresas nesses locais que têm muito potencial, mas que nunca tiveram capacitação. Os microempreendedores estão empolgados. Quando um negócio melhora, a vizinhança melhora", ponderou. A presidente da Associação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Amicro), acredita que o projeto "qualifica a gestão do Microempreendedor e do MEI, para que eles não fechem, para que consigam ter crescimento e sustentabilidade".

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), ao lado do secretário municipal de Inovação, Luiz Carlos Pinto, que encabeçou o projeto junto ao Sebrae-RS, pontuou o perfil inovador da Capital e disse que o programa traz oportunidades. "Haverá consultoria especializada, isso aumenta a renda. É uma experiência que começa na região central e pode se espalhar".