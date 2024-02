Porto Alegre registra 51 casos de dengue neste ano

Porto Alegre contabiliza 51 casos de dengue neste ano. Do total, 31 foram contraídos na cidade (casos autóctones), 13 são importados (infecção fora da cidade) e sete não têm local de infecção determinado. O total de casos suspeitos notificados à Equipe de Vigilância de Doenças Transmissíveis chega a 911 no período. Em 2023, no mesmo período, foram 95 notificações e cinco casos confirmados. Estas informações são da prefeitura de Porto Alegre.

Os dados estão noda Secretaria Municipal de Saúdenesta quinta feita (8). A publicação apresenta informações cumulativas até a semana epidemiológica 5 de 2024 (dados de 31/12/2023 a 3/02/2024).Dos casos confirmados, a, e 51% dos pacientes são do sexo masculino. Os principais sintomas relatados pelos doentes foram febre (84,3%), mialgia (dor no corpo), com 80,3% e cefaleia (dor de cabeça), com 76,4%.Os casos estão distribuídos em 29 bairros: Auxiliadora, Azenha, Bela Vista, Bom Fim, Centro Histórico, Cristal, Guarujá, Higienópolis, Hípica, Jardim Lindoia, Lami, Lomba do Pinheiro, Mário Quintana, Morro Santana, Medianeira, Parque Santa Fé, Partenon, Passo da Areia, Petrópolis, Ponta Grossa, Restinga, Rubem Berta, São João, São José, Santa Tereza, Sarandi, Tristeza, Vila Ipiranga e Vila Nova.O Boletim Epidemiológico é uma publicação prevista no, com periodicidade quinzenal quando acionado o Nível 2 de Resposta do Plano (infestação vetorial alta somada à ocorrência de casos acima do limite superior esperado para o momento). O nível de resposta atual é o Nível 2.Em relação à infestação vetorial, a semana epidemiológica 5 registrou índice crítico, comMais informações sobre a dengue e a infestação do mosquito Aedes aegypti em Porto Alegre no site