Segunda morte por dengue é confirmada no RS

O Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), vinculado à Secretaria da Saúde, (SES), confirmou nesta terça-feira (6/2), o segundo óbito por dengue no Rio Grande do Sul em 2024. O caso é de um homem de 65 anos, residente em Santa Cruz do Sul. Com comorbidades, ocorrido no dia 1. As informações são do governo do Estado.