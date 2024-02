Veja como ficam os serviços públicos no RS e em Porto Alegre no feriado de Carnaval

Os serviços estaduais terão mudanças no funcionamento durante o Carnaval e na Quarta-feira de Cinzas. Na segunda-feira (12), na terça (13) e na quarta-feira (14) haverá alterações nos serviços públicos, conforme o decreto 57.373, de 19 de dezembro de 2023.

Na segurança pública, haverá plantão na Polícia Civil para emergências no telefone 197 e o disque-denúncia 181 da SSP. Outros telefones da área da segurança: Polícia Civil (WhatsApp/Telegram): (51) 98444-0606; Brigada Militar: 190; Corpo de Bombeiros: Militar 193 e Defesa Civil Estadual: 199.

Na área da Saúde, o Hemocentro estará fechado nos dias 12 e 13 de fevereiro. O retorno do atendimento ao público será na quarta-feira (14), às 12h. AS doações de sangue podem ser feitas na avenida Bento Gonçalves, 3.722, no bairro Partenon. Mais informações pelo telefone: (51) 3901-1004. O Samu terá plantão 24 horas pelo telefone: 192.

As agências da Fgtas/Sine fecham na segunda-feira (12) e terça-feira (13). As unidades retomarão o atendimento ao público na quarta-feira (14), às 13h.

A prefeitura de Porto Alegre vai manter o atendimento à população durante o ponto facultativo de Carnaval - 12, 13 e 14 de fevereiro até o meio-dia - com regime de plantão nos órgãos que desempenham serviços e atividades consideradas essenciais. O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) trabalha normalmente com todas as coletas durante o período: domiciliar, seletiva e de lixo público. As seções operacionais atuam em regime de plantão, com equipes das 7h às 12h e das 13h às 16h. O DMLU atende pelo telefone 156.

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informa que o transporte coletivo irá operar com tabela normal de sábado (10); de domingos e feriados, no dia 11; com tabela especial na segunda-feira, 12. E tabela de domingos e feriados no dia 13, terça-feira de Carnaval. Na quarta-feira, 14, os ônibus circularão com horários de dias úteis.

Os prontos atendimentos, Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (Caps AD), residenciais terapêuticos e hospitais do município - Hospital de Pronto Socorro (HPS) e Materno Infantil Presidente Vargas - permanecerão abertos 24h. O Samu pode ser acionado pelo telefone 192. As unidades de saúde e farmácias distritais não funcionam no Carnaval, retomando o atendimento quarta-feira, 14, a partir do meio-dia.

A Defesa Civil de Porto Alegre mantém plantão 24 horas no telefone 199 para atendimento de urgências em situação de risco. No telefone 156, opção 2, o atendimento é 24 horas para registrar vazamentos de água, esgoto cloacal e pluvial e solicitar serviços operacionais.

A equipe de manejo de árvores da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSurb) trabalha em regime de plantão e atende demandas de urgências pelo aplicativo 156+POA e pelo telefone 156. Já o plantão da IPSul, responsável pela iluminação pública, atende solicitações pelo aplicativo 156, através do aplicativo Ilumina POA e, também, pelo site da concessionária.