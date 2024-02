Veja os melhores dias para viajar no Carnaval e evitar trânsito na Freeway

Cerca de 1,5 milhão de motoristas devem utilizar as rodovias a partir desta sexta (9) até a próxima quarta (14). É o que prevê a CCR ViaSul para o trecho sob sua administração (BRs 101, 386, 448 e Freeway) durante o período do Carnaval. Só pela Freeway, principal ligação ao norte do Rio Grande do Sul, serão mais de 483 mil veículos. Por isso, a empresa recomenda que os condutores utilizem as rodovias na quinta (8) ou, ainda, na sexta (9) pela manhã e que retornem no domingo (11) durante todo o dia, ou na segunda pela manhã (12). As informações foram divulgadas no site oficial da concessionária.

A CCR ViaSul estima que o fluxo no sentido litoral não deve superar os 230 mil condutores. Conforme o levantamento, o movimento mais acentuado será entre sexta e sábado (9 e 10), com média diária de 81 mil carros. Porém, na quinta (8) o fluxo será mais moderado, com média de 40 mil motoristas. Já no sentido contrário, em direção a Porto Alegre, a rodovia deve receber pouco mais de 250 mil veículos, com o movimento mais concentrado na terça e quarta (13 e 14), com 71 mil e 53 mil, respectivamente.



Fluxo para o interior do Estado

O aumento, segundo a empresa, também deve ser registrado na BR-386, quando são esperados quase 185 mil motoristas, sendo 94 mil no sentido interior e outros 90 mil rumo à capital.



Conforme o estudo da CCR ViaSul, o tráfego mais intenso no sentido Porto Alegre-interior deve ser registrado na sexta (9) e na terça (13), com média de 18 mil veículos por dia. Já no sentido interior-Porto Alegre o maior tráfego está previsto para sexta (9), quando 24 mil automóveis estarão na rodovia.