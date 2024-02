Cidades do Interior do RS terão programação intensa para o Carnaval

O Carnaval está em contagem regressiva para começar, com festividades pelo Interior do Rio Grande do Sul. Diversos munícipios gaúchos terão programação completa para agitar os foliões a partir de sexta-feira (9). Blocos de ruas, escolas de samba e festas pretendem atrair o público durante a festa popular.

Em Tramandaí, no Litoral Norte, a programação ocorrerá em localidades, como Nova Tramandaí e Oásis Sul. O festejo se inicia na sexta (9), o DJ Kariok, às 22h, e, às 00h, Banda Biss, em Nova Tramandaí. No sábado (10), DJ Jeff Graciano, às 22h e às 0h a Banda Tri Legal, em Oásis do Sul. No dia 11, Nova Tramandaí volta a ter atrações durante a noite. Na segunda (12) ocorrerá os desfiles das escolas de samba com agremiações convidadas de outras cidades, com destaque para a Imperadores do Samba, de Porto Alegre. Todas as apresentações serão gratuitas.

Em Torres, a festa ocorrerá nos dias 10 e 12. Neste ano, a cidade não terá blocos de rua ou desfiles de escolas de samba, mas contará com apresentações de DJ e banda, a partir das 20h,na avenida Beira Mar, em Torres. O festejo é gratuito e aberto ao público.

No Litoral Sul, a praia de Cassino, em Rio Grande, terá 32 blocos de rua que desfilarão entre os dias 9 e 13 de fevereiro, a partir das 20h, na avenida Rio Grande. De acordo com a prefeitura, a expectativa é de mais de 200 mil pessoas. Em abril, será retomado o carnaval no Sambódromo. A vizinha Pelotas contará com os blocos de rua, no Laranjal. O município terá o tradicional desfile das agremiações entre os dias 15 e 17 março, na região do porto.

No interior do Estado, Jaguari terá atrações gratuitas e pagas durante o feriado de Carnaval. Na sexta, 9, acontece no Calçadão, o Carnaval Automotivo, das 18hs até as 21h. A prefeitura prepara o Carnaval Infantil nos dias 10 e 11 de fevereiro no Cube 7 de Setembro, das 17h às 20h. Em ambos os eventos as entradas são gratuitas. Com cobrança de ingresso, a cidade contará com o Carnaval de Rua de Jaguari que ocorrerá de 9 a 12 na arena montada em frente ao Clube União na Avenida Severiano de Almeida. Os valores dos ingressos custam R$ 15,00 para sexta e domingo, R$ 20,00 para sábado e segunda ou R$ 60,00 para as quatro noites.

Nos Vales, Taquari terá festa comandada pelo Batutas da Orgia, que levará para a avenida o tema Bodas de Diamante - Batutas 60 anos de Carnaval, contando a história da agremiação através de comissão de frente, baianas, bateria, ala da folia e três carros alegóricos. No domingo (11), 11 de fevereiro, às 17h, a atividade é para os pequenos, com o Carnaval Infantil na quadra coberta. A festa se prolonga até terça-feira (13). Já Santa Cruz do Sul terá o Carnaelétrico, com as atrações de Jorjão e Banda e Império da Lã, a partir das 18h de sábado (10).

Na região do Vale do Sinos, São Leopoldo vai promover o baile de carnaval infantil na Praça da Biblioteca, no domingo (11), a partir das 16h. O desfile oficial do Carnaval será no dia 2 de março, na avenida Dom João Becker. Em Novo Hamburgo, serão dois fins de semana com eventos em frente à Casa da Cultura Dalilla Sperb vai promover o, no domingo (11), a partir das 16h. O desfile oficial do Carnaval será no dia 2 de março, na avenida Dom João Becker.. O evento de rua terá apresentações de escolas de samba, carnaval infantil e outras atrações. O encontro, que promete conexões e diversão, começa no domingo, dia 11, às 15h e segue até as 22h. A programação é gratuita.

Na Serra gaúcha, Caxias do Sul inicia a festa no dia 9, a partir das 19h, na rua Plácido de Castro. Com a participação da Associação Cultural e Esportiva Acadêmicos XV de novembro, Escola de Samba Unidos do É o Tchan, Escola de Samba Acadêmicos Pérola Negra e Associação Cultural Esportiva São Vicente, contando também com a discotecagem do DJ Mono. Nos dias 10 e 11, a cidade contará com os tradicionais bloquinhos, com venda de ingressos.

Já na região central gaúcha, São Sepé terá desfiles das escolas de samba do dia 10 a 12 de fevereiro. No sábado, as Escolas Imperatriz Sepeense e Os Kanalhas irão se apresentar, a partir das 22h30. E logo após Samba move e Dj Rafa Brandão. O domingo será de Carnaval Infantil. No dia 12, a escola Imperadores é a atração às 22h30. O evento é aberto ao público e gratuito.