Carnaval em Novo Hamburgo terá dois fins de semana

O Carnaval 2024 está confirmado em Novo Hamburgo. A programação acontece nos dias 11 e 17 de fevereiro, em pontos distintos da cidade. No primeiro fim de semana, ocorre a segunda edição do Hamburgo Velho Folia. Em frente à Casa da Cultura Dalilla Sperb (avenida. Dr. Maurício Cardoso, 132), o evento de rua terá apresentações de escolas de samba, carnaval infantil e outras atrações, que serão divulgadas em breve. O encontro, que promete conexões e diversão, começa no domingo, dia 11, às 15h e segue até as 22h. A programação é gratuita.

Já no sábado, dia 17, é dia do Desfile das Escolas de Samba na Pista de Eventos José Eli Teles da Silveira, na avenida Primeiro de Março, bairro Pátria Nova. A programação contará com as escolas de samba Cruzeiro do Sul e Protegidos da Princesa Isabel, além de convidadas, que ainda serão divulgadas. O evento inicia às 21h.

Em 2023, o projeto "Eventos Culturais Populares de Novo Hamburgo - Desfile das Escolas de Samba - Carnaval 2024", proposto pela Secretaria Municipal da Cultura, foi selecionado na Chamada Pública de Coinvestimento - Eventos Culturais Populares, da Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul, com recursos estaduais do Fundo de Apoio à Cultura (FAC), para a viabilização do evento. Os valores foram repassados ao município para o evento.