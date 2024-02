CCR ViaSul espera 1,5 milhão de motoristas nas estradas durante o Carnaval

Durante o Carnaval, a estimativa é de que cerca de 1,5 milhão de motoristas devem se deslocar pelas estradas gaúchas. De sexta-feira (9) até a próxima quarta-feira (14), a CCR ViaSul prevê que, só pela Freeway, principal ligação ao Litoral Norte do Rio Grande do Sul, passarão mais de 483 mil veículos.

Para esta quinta (8), o fluxo deverá será mais moderado, com média de 40 mil motoristas. Às 9h30min, a fluidez era de 36 veículos por minuto no sentido Leste-Litoral por Santo Antônio da Patrulha, e 32 por Gravataí.

Em todos os trechos administrados pela concessionária – que incluem as BRs 101, 386, 448 e Freeway –, o fluxo no sentido litoral não deve superar os 230 mil condutores. Conforme o levantamento da empresa, o movimento mais acentuado será entre sexta e sábado (9 e 10), com média diária de 81 mil carros.

Já no sentido contrário, em direção à Capital, a rodovia deve receber pouco mais de 250 mil veículos, com o movimento mais concentrado na terça e quarta (13 e 14), com 71 mil e 53 mil, respectivamente.

O escoamento voltado para o interior do Estado deve registrar aumento na BR-386, quando são esperados quase 185 mil motoristas, sendo 94 mil no sentido interior e outros 90 mil rumo à Capital.

Conforme o estudo da CCR ViaSul, o tráfego mais intenso no sentido interior deve ser registrado na sexta (9) e na terça (13), com média de 18 mil veículos por dia. Já no sentido Porto Alegre o maior tráfego está previsto para sexta (9), quando 24 mil automóveis estarão na rodovia.



Programe sua viagem

A CCR ViaSul sugere aos motoristas que, se possível, evitem os horários quando o fluxo deve estar mais intenso. Assim, para quem pretende seguir viagem, a indicação é de que os condutores utilizem as rodovias na quinta (8) ou, ainda, na sexta (9) pela manhã. Após esse período o fluxo deve se intensifica consideravelmente, perdurando durante todo o sábado.

Para a volta, melhores períodos são no domingo (11) durante todo o dia, ou, ainda, na segunda pela manhã (12). Ao longo dos 473 quilômetros, a concessionária disponibiliza 14 Bases de Serviços Operacionais, onde ficam dispostos os veículos indispensáveis ao atendimento das ocorrências. Sete desses pontos contam com Serviços Atendimento ao Usuário (SAU), oferecendo estruturas com banheiros, fraldários, água e café, totens para informações, entre outros.