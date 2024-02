Feriado de Carnaval será de calor extremo em todo o Estado

O Carnaval dos gaúchos promete ser um momento de calor extremo, com muito sol e sensação constante de abafamento. A chuva até deve dar as caras, mas com pancadas isoladas, que não tendem a estragar a festa, e sim, refrescar os foliões. Para aqueles que gostam de praia, o Litoral - Sul e Norte - é uma ótima pedida.

Antes das festividades começarem, nesta quinta-feira (08), o Estado dará continuidade a onda de calor que tem o atingido desde a última semana. O amanhecer será de altas temperaturas, com projeção de mínimas entre 25 a 27°C no Oeste gaúcho - região que tem sido a mais acometida pelo calorão.

Na maioria das regiões, essa mínima oscila entre 21 a 23°C. Durante a tarde esquenta rápido, com projeção de 36 a 38°C em diversos municípios gaúchos, incluindo a Região Metropolitana. No Litoral, o tempo fica seco com aberturas de sol e calor.

A exceção continua sendo as faixas Leste e Sul, onde são esperados períodos de maior nebulosidade. Em todo o Rio Grande do Sul, o vento predomina de Leste/Nordeste.

A partir de sexta, o Estado entra numa fase mais crítica da onda de calor, com expectativa de temperatura mais alta e sensação de desconforto. As máximas ficarão perto ou acima de 35ºC em grande parte das cidades durante a tarde, com calor mais intenso no Noroeste, Oeste, Centro, Vales, Grande Porto Alegre e Campanha. Alguns pontos podem anotar 38ºC a 40ºC e, devido a esse calor, não se afasta chuva muito isolada de verão da tarde para a noite.

Até domingo, essa temperatura só crescerá, com máximas atingindo a marca de 40°C em Porto Alegre ao longo do final de semana. O dia que antecede a segunda de Carnaval será tórrido, com calor desde a madrugada, porém, no final da noite, uma frente fria avança e traz chuva para todo o território gaúcho. Essa precipitação, que pode virar temporal em pontos isolados, amenizará um pouco as temperaturas, que devem variar entre 30 e 33° até a quarta-feira de cinzas.

Par aqueles foliões que curtem pular o Carnaval na praia, a MetSul Meteorologia indica o Litoral Norte que, na maior parte do feriadão “estará muito aproveitável”. Com essa onda de calor, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul recomenda que a população mantenha-se hidratada, evite exposição solar direta entre 10h e 16h, use protetor solar, entre outras medidas de proteção.