Lago do Parque Moinhos de Vento é revitalizado

Com a realização de melhorias no sistema de drenagem, paisagismo e manejo da fauna e flora, o lago do Parque Moinhos de Vento foi revitalizado pela empresa Melnick. A reforma teve um custo de R$ 3,1 milhões em investimentos - a captação de recursos foi feita pela empresa em conversão dos índices construtivos, conhecido por Termo de Alienação de Solo Criado em Contrapartida. O lago foi desassoreado, recebendo novos sistemas de drenagem, paisagismo, recuperação da pequena cascata já existente e do chafariz, instalação de aeradores e pintura do moinho, além da recomposição das bordas com pedras.

Obra fiscalizada por técnicos da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus), a qualificação ambiental do local foi desenvolvida de forma a proporcionar melhores condições à fauna que vive no local. A revitalização do local incluiu ainda espaço de contemplação, com bancos. Além disso, foi feito o monitoramento da fauna e flora – com a acomodação de 19 espécies diferentes no espaço e manutenção da flora local para fins de preservação.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus), Germano Bremm, disse que as obras foram essenciais para a eliminação do depósito de matéria orgânica no fundo do lago. "Foi a principal causa do assoreamento e que trouxe tantos prejuízos à vida dos peixes e cágados do parque", ressalta. Bremm destaca que foram removidos cinco metros cúbicos de sedimentos do local. Presente na solenidade junto com representantes da empresa, o prefeito Sebastião Melo, afirmou que a cidade vive um momento de recuperação. "Esperamos que todos os cidadãos sejam cuidadores dos nossos parques e praças, e que o espaço revitalizado seja aproveitado com liberdade e responsabilidade", acrescentou.

A profundidade do lago aumentou em até um metro a partir da dragagem de aproximadamente 5 mil metros cúbicos de lodo, com a cascata recuperada e instalação de aeradores. Seu entorno recebeu cinco áreas com bancos e vegetação, além de um deque de pedra maior na borda e seis mil metros quadrados de paisagismo.

O moinho de vento, símbolo do parque, recebeu pintura externa e o lago ganhou um chafariz no centro, para ampliar a circulação da água e favorecer a oxigenação. Ao longo dos 11 meses de obra, ações de educação ambiental foram realizadas junto à seis escolas e 187 estabelecimentos comerciais da região. Segundo Marcelo Guedes, vice-presidente de Operações da Melnick, a entrega é muito importante para empresa. "Como porto-alegrense é uma honra poder entregar para a comunidade o lago do Parcão totalmente revitalizado".

Localizado numa região tradicional da Capital, com uma área total de 115 mil metros quadrados, o Parque Moinhos de Vento surgiu como uma opção de lazer e se consolidou como uma das áreas verdes mais frequentadas da cidade. As empresas adotantes (Melnick, Hospital Moinhos de Vento, Panvel, Tramontina e Zaffari) realizaram diversas melhorias no local, como reparos e consertos, nova pista de caminhada externa, novo playground, além de intervenções de paisagismo.