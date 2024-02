Montes de saibro devem ficar na Redenção pelo menos até março

O público que caminhou na redenção no últimos dias provavelmente se deparou com montes de pequenas pedras espalhadas pelo local. O material, que se chama saibro, servirá para melhorar drenagem e durabilidade dos passeios do parque, segundo a Secretaria de Serviços Urbanos de Porto Alegre (SMSurb) e deve continuar no local até o final de março, data de término das obras.

As ações, segundo o órgão, também serão realizadas nos parques Chico Mendes e Marinha do Brasil, devido aos altos volumes de chuvas que atingiram a cidade desde o segundo semestre de 2023.

A presença do material, que invade parte dos passeios, se concentra ao lado da rua João Pessoa, inclusive em um dos parquinhos. Também pode ser constatado ao longo do espelho d’água, ao redor do auditório Araújo Viana e do lago dos pedalinhos, além de vários locais espalhados pelo interior do parque. A paisagem de montes de saibros soma-se ainda à presença de árvores e galhos caídos por toda a extensão da Redenção após o temporal de 16 de janeiro que atingiu a cidade.

Serão utilizadas duas camadas do material. Uma mais grossa como base em locais mais críticos, onde o maior acúmulo de água causa desníveis, e outra mais fina, posteriormente. Ainda, após a aplicação, o material será compactado em todos os três parques, para nivelamento do solo.

A ação ainda não teve início no Parque Redenção, mas o material, informa a SMSurb, já está no local para facilitar a logística de execução, assim como no parque Chico Mendes. Já no Marinha do Brasil, já foi colocado o saibro de granulação mais grossa.

O saibro está no local desde o final do ano, segundo o órgão. Os serviços, que foram adiados devido às fortes chuvas do dia 16 de janeiro, devem ficar prontos até março, segundo a secretaria.