Lago do Parque Moinhos de Vento é revitalizado

Com um investimento de quase R$ 3 milhões, o lago do Parque Moinhos de Vento (Parcão) será entregue revitalizado nesta quarta-feira (7). O espaço foi recuperado de forma a proporcionar melhores condições à fauna do lago e recebeu intervenções paisagísticas. A solenidade terá as presenças do prefeito Sebastião Melo e do secretário municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus), Germano Bremm. As informações são da prefeitura de Porto Alegre.

O trabalho envolveu o desassoreamento, o sistema de drenagem, a recuperação da cascata já existente e a instalação de aeradores. Além disso, foi realizada a pintura do moinho e a instalação de espaços de contemplação com bancos e vegetação e recomposição das bordas do lago com pedras.

As obras foram realizadas por meio de um Termo de Alienação de Solo Criado por Contrapartida, firmado com a empresa Melnick para a aquisição de índices construtivos necessários para a implantação de um empreendimento na avenida Nilo Peçanha. Técnicos da Smamus fiscalizaram os trabalhos.