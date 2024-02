Copos Stanley contém chumbo? Saiba os perigos do material para saúde

Quem nunca ouviu falar da marca de copos térmicos que deixa a bebida na temperatura ideal por várias horas? Febre entre os consumidores, os copos Stanley vêm sofrendo represália de alguns usuários. Eles alegam terem feito testes que mostram que o objeto contém níveis de chumbo em sua estrutura.

Em nota, a empresa afirma que há sim chumbo no copo. Porém, o elemento químico não entra em contato com a superfície do objeto:

"A Stanley esclarece que não há chumbo em parte alguma da superfície de seus produtos que entre em contato com o consumidor, ou com líquidos e alimentos que estejam sendo consumidos. A marca utiliza um processo de fabricação que segue o padrão global da indústria para realizar o selamento na parede externa e garantir o isolamento a vácuo. Este material de vedação inclui uma parcela de chumbo em sua composição. No entanto, uma vez selada, esta área é coberta por uma camada não removível de aço inoxidável, tornando-a inacessível aos consumidores."

Riscos para saúde

O chumbo é um metal que tende a se acumular nos ossos. O professor do Curso de Engenharia Química da Escola Politécnica da PUCRS, Alencar Heidrich, explica que ele pode ficar presente no corpo humano por muitos anos. "Ele se distribui no sangue, afetando rins, fígado e especialmente o sistema nervoso central", afirma.

O elemento químico ainda pode ser o causador de diversas doenças no organismo. "Uma das primeiras doenças que se desenvolve após a contaminação é a anemia. Além dela, o sistema nervoso pode ser afetado. Tremores, perda de memória, degeneração de neurônios e edema cerebral são alguns dos possíveis quadros encontrados em quem foi exposto ao metal", descreve Heidrich.

Segundo o especialista, existe uma tolerância de chumbo no corpo humano. Esse limite seria de 25 microgramas por quilo. Em crianças esse número é menor. Ele ainda alerta para a presença de chumbo em outros materiais de uso comum, como por exemplo em tintas e baterias.

Importante ressaltar que existem exames para detecção da presença do material no organismo e uma norma ( ABNT- NBR 10004) que classifica os resíduos sólidos quanto aos seus potenciais riscos ao meio ambiente e à saúde pública.