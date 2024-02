Explosão em empresa de Carazinho deixa pelo menos três pessoas feridas

No início da tarde desta segunda-feira (5), por volta das 14h30, a cidade de Carazinho, no norte do Rio Grande do Sul, registrou uma explosão na fábrica de ração Alisul Alimentos - Supra.

O Corpo de Bombeiros Militar, a Brigada Militar de Carazinho, o SAMU e o Departamento de Trânsito locais foram acionados e auxiliaram a transportar três pessoas gravemente feridas, com queimaduras de terceiro grau, e outras duas com outras lesões, sendo atendidas no Hospital de Clínicas de Carazinho.

O incidente foi decorrente de danos na carroceria de um dos caminhões de transporte, que estava no interior do estabelecimento. Parte do carregamento entrou em queima, mas, com o uso do extintor, foi possível apaziguar as chamas.

As equipes especializadas realizaram a vistoria do local em busca por mais feridos, até isolarem o edifício no final da tarde. De acordo com os bombeiros, a empresa possuía 600 trabalhadores na ativa, mas a grande maioria estava em intervalo no momento do acidente.