Unidade de Saúde Mário Quintana continua sem luz após quase 20 dias do temporal

A Unidade de Saúde Mário Quintana, localizada no bairro Farrapos, em Porto Alegre, continua sem fornecimento de energia após quase 20 dias dos fortes temporais que atingiram a cidade no dia 16 de janeiro. Nesta segunda-feira (5) o estabelecimento ainda funciona de forma parcial, sendo mantido com geradores após a queda de um poste na fiação que fornece energia ao local.

• LEIA TAMBÉM: Estado anuncia incremento no Programa Assistir para hospitais

Segundo a secretaria de Saúde do município, como os geradores só fornecem energia para as tomadas o estabelecimento funciona sem condicionadores, câmaras frias e cadeiras odontológicas. Os demais atendimentos estão sendo mantidos. Não ocorre vacinação nem serviços de odontologia no local, mas medicamentos estão sendo entregues normalmente.

O órgão orienta que enquanto a situação não é resolvida, a população busque atendimento nas Unidades de Saúde Farrapos, Navegantes e Fradique Vizeu.