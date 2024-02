Domingo é dia de Carnaval de Rua na Restinga

A animação do Carnaval de Rua de Porto Alegre chega ao bairro Restinga, no Extremo-Sul de Porto Alegre neste domingo (4). Das 12h às 22h, seis blocos animam os foliões no circuito Carnafolia, na rua Macedônia.



Participam os blocos Turma da Buzina, das Donzelas, Santana da Restinga, Capeta da Restinga, Turucutá e Pavão da Restinga. No sábado(3),a festa ocorreu na Praça México, no Território da Paz. Passaram pelo local 13 blocos, que festejaram com a multidão até a noite.

- Bloco Chiquinho dos Anjos- Bloco Boi Bandido- Bloco B.Loukos- Bloco da Amizade TK- Bloco das Pretas- Bloco Gonhas da Folia- Bloco Afro-tche- Bloco da Bartira- Bloco Amigos do Mano Delcio- Bloco Os Panteras do Samba- Bloco Os Cardoso- Bloco JP Espetinho- Bloco Samba da Leste- Bloco Guardiões do Samba- Bloco Tri legal- Bloco Ilê Rosi Boantu- Bloco Descruze os Braços- Bloco Acadêmico do Mauá- Bloco Cola aí na Avenida- Bloco Unidos Por do Sol- Bloco dos Pipocas- Bloco Turucutá- Bloco Delas- Bloco Lula Bloco (ai que saudade do meu ex)- Bloco Isopor- Bloco Banda da Saldanha- Bloco da Junção- Bloco Ziriguidum- Tribo Carnavalesca Guaianazes- Bloco Style SK- Bloco do Panelão- Bloco Universidade do Samba- Bloco Tia Cenira- Bloco dos Bolinhas- Bloco do Beijo- Bloco Não mexe comigo que eu não ando só- Bloco Avisem a Shana que sábado vai chover- Bloco do Filhos do Cumpadi Washington- Bloco do Pirulito- Bloquinho Crionças- Bloco da Praça- Bloco do Jeito que tá vai- Bloco Afrosul Odomodê- Bloco Maracatu- Bloco Candombe La Brasa Lunera- Bloquinho Infantil do Toque de Comadre- Bloco da Gurizadaí- Bloco Borbulhas de Amor- Bloco Magma Groove- Bloco No caminho te explico- Fanfarra Bate Sopra- Bloco Tecknão – Boa noite Cinderelo