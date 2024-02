Resumo da semana: rombo nas contas, leilão do Cais Mauá, Abin Paralela e saneamento do Litoral Norte

A semana terminou e você perdeu os assuntos mais importantes? O JC Te Lembra, serviço rápido de informação do Jornal do Comércio, está no ar para você se atualizar sem perder tempo.

contas do governo central tiveram um rombo de R$ 230,5 bilhões em 2023 Na economia, as, o pior resultado desde 2020, ano da pandemia de Covid-19.

taxa de desemprego do Brasil atingiu 7,8% na média anual de 2023, o menor patamar para um ano desde 2014.

uma proposta para o leilão do Cais Mauá O governo do Rio Grande do Sul recebeu apenas. O grupo interessado foi o Consórcio Pulsa RS e os documentos estão sendo analisados para o certame que deve acontecer no dia 6 de fevereiro.

Um dos alvos foi Carlos Bolsonaro Na política, a operação Abin Paralela da Polícia Federal cumpriu diversos mandados de busca e apreensão nesta semana., vereador do Rio de Janeiro e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

maioria das praias gaúchas não tem esgoto tratado . A série sobre o saneamento do Litoral Norte feita pelo Jornal do Comércio mostra que apenas cinco praias têm esgoto tratado, são elas: Torres, Capão da Canoa, Xangri-Lá, Tramandaí e Cidreira.