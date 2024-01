Com time misto, Inter perde para o Guarany de Bagé fora de casa

Com um time recheado de reservas, o Inter perdeu a primeira no Campeonato Gaúcho. Ao visitar o Guarany de Bagé, nesta quarta-feira (31), pela 4ª rodada, o time de Eduardo Coudet foi superado pelo placar de 2 a 1, falhando em furar o bloqueio dos mandantes, que abriram vantagem no primeiro tempo e seguraram o resultado até o final.

Logo de cara, os donos da casa deram seu cartão de visitas com Tony Júnior, em uma bola rebatida do meio, de cabeça, que caiu nos pés do atacante, dentro da área, de frente para Anthoni. Frio, o camisa 11 tirou do goleiro e abriu o placar para o time de Bagé.

Depois, aos 23, o Guarany seguiu atento. Tony Jr. se aproveitou da falha de Mercado, que errou um domínio no meio-campo, e disparou no contra-ataque, deixando o experiente Michel em boa posição para finalizar rente à trave e balançar às redes.

Buscando diminuir o marcador, aos 28 minutos, Alario aproveitou cruzamento de Hugo Mallo, e cabeceou com força, parando no goleiro Rodrigo, que fez bela defesa. Logo na sequência, Pedro Henrique foi derrubado dentro da área e o pênalti foi marcado. O próprio pegou a bola e converteu a cobrança, descontando para o Colorado.

Na etapa complementar, Chacho tirou seus protagonistas do banco na esperança de conseguir a virada. Alan Patrick, Aránguiz, Wanderson e Renê voltaram do vestiário direto para o gramado, dissolvendo a equipe alternativa do técnico argentino.

Tentando surpreender, Alan Patrick arriscou de longe aos 11 minutos, em cobrança de falta, e quase contou com a ajuda do goleiro, que se complicou na defesa e precisou mandar a bola para escanteio. Aos 15, Pedro Henrique recebeu de Hyoran na grande área, fez belo pivô e girou para finalizar, mas bateu por cima ao se desequilibrar.

Logo depois, Wanderson tentou de cabeça em outro cruzamento vindo da direita, mas concluiu sem força, nas mãos de Rodrigo. Aos 28, dando continuidade à blitz colorada, Alan Patrick fez fila da direita para o meio e bateu de canhota, parando novamente no goleiro.

Na criatividade de Alan Patrick, Hyoran teve a chance do jogo aos 37 minutos, em passe perfeito do camisa 10. O meia, no entanto, tirou demais, a bateu por cima do travessão. Já nos acréscimos, Valencia bateu falta com muito perigo, mas Rodrigo, inspirado, impediu o empate mais uma vez.

Sem novas oportunidades, o confronto se encerrou aos 51 minutos. Na próxima rodada, o Inter recebe o Caixas, enquanto o Guarany-Ba visita o São José

Guarany de Bagé (2) Rodrigo; Lessa (Igor Dias), Micael, Saulo e David (Vini Locatelli); Gustavo Nogy (Hugo), João Gabriel, Arêz e Allan; Tony Júnior (Wilson Júnior) e Michel (João Pedro). Técnico: William Campos.

Inter (1) Anthoni; Hugo Mallo (Aránguiz), Robert Renan, Mercado e De Pena (Renê); Rômulo (Valencia), Campanharo (Alan Patrick), Hyoran e Gabriel Barros (Wanderson); Pedro Henrique e Alario. Técnico: Eduardo Coudet.

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein.