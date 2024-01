Construção de novo hospital em Capão da Canoa iniciará até março

explosão demográfica de Capão da Canoa ganhará um novo hospital, com construção prevista para ser iniciada neste primeiro trimestre. gera novas demandas. O município mais populoso do Litoral Norte, cujo número de habitantes cresceu 51% em 12 anos, chegando a 63.594 habitantes, segundo o IBGE,

O projeto integra um complexo multiuso, chamado de Markho Life Complex, e é uma parceria do Grupo Pessi e da Construtora Tedesco. “É um complexo que oferecerá conveniência, entretenimento e saúde — que é um gargalo para o avanço de uma das cidades gaúchas que mais cresceu nos últimos anos”, avalia Alfredo Pessi, CEO do Grupo Pessi e vice-presidente do Sinduscon-RS, por meio de nota.

Amauri Magnus Germano, prefeito da cidade, também celebra a novidade. “Com avanços na área da educação, segurança e lazer, o município ainda aguardava o avanço no atendimento hospitalar de excelência”, comemora.

A obra começará no primeiro trimestre deste ano e tem prazo previsto para conclusão de quatro anos. Devem ser gerados cerca de 800 empregos diretos e indiretos durante a construção.

Na área da saúde, o projeto contará com um centro de exames e diagnósticos, uma torre health care e um hospital com heliponto que oferecerá atendimento particular, por convênio e pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O Markho Life Complex ocupará uma área total de 78mil metros quadrados construídos na avenida Ararigbóia, nº 684, no Centro.