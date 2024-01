Confira quando começam as aulas nas redes pública e privada de ensino no RS

As aulas das redes pública e privada no Rio Grande do Sul estão previstas para voltar em fevereiro, logo após o carnaval. As escolas estaduais retornam no dia 19 de fevereiro, conforme a portaria n° 454/2023, publicada no Diário Oficial do Estado. O recesso escolar será entre 22 de julho e 2 de agosto, e o encerramento do ano letivo ocorre em 20 de dezembro.

Já as aulas da rede privada também tem uma recomendação de começarem no dia 19 de fevereiro. Segundo o Sindicato de Ensino Privado do Rio Grande do Sul (Sinepe), há relatos de escolas que irão começar uma semana antes. A entidade está realizando um levantamento sobre o assunto que deve ser divulgado em breve. Na rede municipal de Porto Alegre, os alunos da educação infantil retornam às salas de aula no dia 14 de fevereiro, apenas de tarde, às 13h, e os estudantes do ensino fundamental voltam no dia 19.