Com material escolar mais caro, pais antecipam compras para a volta às aulas

Além do pagamento de tributos como o IPVA e o IPTU no começo de 2024, os pais têm agora uma outra preocupação: a aquisição do material escolar dos filhos. Um levantamento da Associação Brasileira de Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares e de Escritório (Abfiae) aponta que os produtos da lista devem ficar entre 7% e 9% mais caros para este ano letivo. Como é tradicional na largada de cada ano, os pais ou responsáveis já começaram a pesquisa de preços nas livrarias e papelarias de Porto Alegre, e também na internet.

Alguns pais preferiram resolver logo a questão e nos primeiros dias de janeiro já tinham comprado o material escolar. É o caso da jornalista Andreia Fantinel, mãe do Ivan, de seis anos e aluno do La Salle Dores, que gastou cerca de R$ 200,00 na aquisição de cadernos, lápis, canetinhas e outros itens escolares. A jornalista disse que os preços estavam semelhantes ao do ano passado. "Gastei quase o mesmo valor de 2023", recorda. Na compra dos livros didáticos, ela optou pelo parcelamento em seis vezes de R$ 200,00 - dessa lista não consta o livro de inglês.

A fisioterapeuta Cristina Rodrigues Barbosa, mãe de Pedro, 7 anos, e Luísa, 4 anos, disse que gastou cerca de R$ 3 mil na aquisição do material dos dois filhos. "Fiz a pesquisa de preços em lojas e também pela internet de materiais como cadernos, lápis de cera e lápis de cor. Quis comprar agora porque pode vir a faltar, principalmente os livros didáticos", destaca. As duas crianças estudam no colégio Pastor Dohms.



Para auxiliar na pesquisa, o Procon Porto Alegre divulgou na semana passada um levantamento de preços de material escolar dos itens básicos mais solicitados nas listas de material escolar das escolas. O órgão municipal consultou os valores de 33 produtos em quatro estabelecimentos especializados entre os dias 8 a 11 de janeiro. "O levantamento busca auxiliar o consumidor que está pesquisando preços nesta época anterior à volta às aulas", afirma o diretor do Procon Municipal, Wambert Di Lorenzo. A pesquisa fornece informações sobre diferenças de valores encontradas nas livrarias da Capital.

Quem estiver procurando massa de modelar, caixa com seis unidades, encontrará valores entre R$ 2,09 e R$ 4,50, uma diferença de mais de 115%. No caso da tesoura escolar simples, a variação é ainda maior: 293% entre o menor preço (R$ 1,50) e o maior (R$ 5,90). Geralmente, os itens mais baratos da cesta escolar - lápis e canetas - também apresentam variações. A caneta esferográfica de ponta grossa é vendida entre R$ 0,69 e R$ 1,30, uma diferença de 88%. Uma caixa de lápis de cor, com 12 unidades, pode ser encontrada a R$ 3,98, o menor valor, até R$ 8,90, uma variação de 123%. No final deste mês, o Procon Porto Alegre realizará novo levantamento dos preços do material escolar.



Os custos de produção de artigos escolares também aumentaram em 2023. Segundo a Abfiae, esse aumento foi de 7,5%. O principal motivo foi a alta dos preços das matérias-primas, como papel e tinta. Os itens que mais subiram são aqueles que têm maior dependência de matérias-primas importadas, como o papel e a tinta. Entre os itens que tiveram os maiores aumentos estão cadernos, lápis de cor e borrachas.

Aos pais ou responsáveis é recomendado economizar na hora de comprar o material escolar, e algumas dicas podem ser seguidas: pesquisar preços em diferentes lojas e na internet. O mesmo item pode ter preços bem diferentes de uma loja para outra, inclusive entre lojas online e físicas. Além disso, é indicado a compra de itens de marcas mais baratas e o foco nas promoções: muitas lojas oferecem descontos e promoções durante o período de volta às aulas.