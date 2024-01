Reinauguração da estátua de Jayme Caetano Braun atrai tradicionalistas ao Harmonia

Jayme Caetano Braun, renomado payador e poeta gaúcho , foi reinaugurada na manhã desta terça-feira (30), no Parque da Harmonia, em Porto Alegre. No ano do centenário do artista gaúcho, a escultura ganha um novo espaço. Agora, junto ao Pórtico Missões, na avenida Edvaldo Pereira Paiva (Beira-Rio). A iniciativa é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa e a concessionária GAM3 Parks. A estátua em homenagem à, foi reinaugurada na manhã desta terça-feira (30), no Parque da Harmonia, em Porto Alegre., a escultura ganha um novo espaço. Agora,(Beira-Rio). A iniciativa é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa e a concessionária GAM3 Parks.

A grande novidade fica por conta das instalações de sete bancos em concreto liso ao redor da estátua, simbolizando os povos que historicamente compõem as Missões, representando São Francisco de Borja, São Nicolau, São Miguel Arcanjo, São Lourenço Mártir, São João Batista, São Luiz Gonzaga e Santo Ângelo Custódio.

"O Parque da Orla tem esse propósito. Tem a nossa cultura como um de seus pilares. Colocar a estátua do Jayme em um local com mais visibilidade foi um dos nossos objetivos", relata a arquiteta e diretora da GAM3 Parks, Carla Deboni, referindo-se à escolha de trocar o monumento de lugar, anteriormente ficava próximo da Casa do Gaúcho.

no dia de seu centenário é maravilhoso. Um momento muito especial", descreve Fontoura que está lançando nesta terça-feira (30) um álbum que conta com 12 poemas inéditos da vários artistas gaúchos. Todos em homenagem à Braun. O músico tradicionalista Pedro Júnior da Fontoura, que esteve presente na inauguração, lembra com carinho da trajetória de Braun. "Tive a felicidade de conviver com o Jayme. Ele participou do meu primeiro disco, em 1995. Estar retribuindo essa homenagemé maravilhoso. Um momento muito especial", descreve Fontoura que está lançando nesta terça-feira (30) um álbum que conta com 12 poemas inéditos da vários artistas gaúchos. Todos em homenagem à Braun.

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, conta que conheceu o poeta na década de 1980, e desde lá o admira. "Comecei a conhecer a história do Jayme em 1984 a partir do nosso primeiro encontro. Essa estátua ficava meio sumida no lugar em que estava. Agora ela passa a ter um simbolismo maior e fica mais próxima do povo, do jeito que ele merece. Era muito especial. Não nascerá outro Jayme Caetano Braun", avalia Melo.