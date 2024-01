Centenário de Jayme Caetano Braun é tema de homenagem no Theatro São Pedro

Constituído de canções musicais e poemas de um dos principais poetas e pajadores da cultura gaúcha, o espetáculo Jayme Caetano Braun - Um século de Arte estará no Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/n°), nesta terça-feira (30), dia do aniversário de 100 anos do autor, a partir das 20h. O ingresso é 1kg de alimento não perecível ou produto de limpeza, que serão doados para a Casa do Artista Riograndense.

O espetáculo músico-poético-audiovisual é uma iniciativa da cantora e compositora Izabel L'Aryan, em parceria com Renato Fagundes e Pedro Jr. Além da banda que acompanhará o trio, estão confirmadas as participações dos convidados Valdomiro Maicá, Gilberto Monteiro, Daniel Torres, Patrício Maicá e Atahualpa Maicá.

Jayme Caetano Braun nasceu em 30 de janeiro de 1924, na Timbaúva, então distrito de São Luiz Gonzaga, que atualmente é distrito do município de Bossoroca, nas Missões no Rio Grande do Sul. É considerado o patrono da “payada”, uma forma de fazer versos de improviso da qual é o principal introdutor no Brasil. A partir do advento dos festivais de música nativista no Estado, muitos de seus poemas são musicados, tornando-se obras fundamentais do cancioneiro gaúcho.