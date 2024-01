Funcionários da Fepam reinvidicam reposição salarial de 18%

Os trabalhadores da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) reivindicam reposição salarial de 18% correspondendo à inflação não paga pelo governo do Estado desde 2018. Por conta disso, as licenças somente são emitidas depois de cumprirem todo o prazo máximo de tramitação, reuniões por vídeo-conferência com empreendedores estão suspensas e em dois por semana não há atendimento externo.

artigo no Jornal do Comércio explicando a situação No último dia 23, os diretores colegiados do sindicato Semapi/RS, Cecília Bernardi e Rafael Fernandes, assinaram um. “A operação padrão é a realização de um serviço seguindo os procedimentos operacionais com rigor. Geralmente utilizada como protesto, ela é um direito garantido a trabalhadores e trabalhadoras. Em um ano de negociação absurdamente dura com o governo do Estado, esta medida foi tomada por colegas da Fepam e da Emater/RS-Ascar”, escreveu a dupla.

Embora em operação padrão, os analistas da Fepam deflagraram a primeira fase da Operação Tekohá, que visa autuar proprietários rurais envolvidos em crimes de desmatamento. Pelo menos 10 analistas lotados em Porto Alegre e nas regionais de Passo Fundo, Santa Maria e Alegrete estão trabalhando exclusivamente na operação que já autuou 19 proprietários rurais, notificou 10 e investiga outros 42.

“As multas variam de R$ 1,3 mil a R$ 9 mil por hectare desmatado, dependendo se o crime foi cometido no Pampa ou na Mata Atlântica”, informa o analista engenheiro florestal Cristiano Horbach Prass, um dos coordenadores da primeira fase da Tekohá, através de nota.

As autuações são realizadas de forma remota utilizando imagens em tempo real disponibilizadas em convênio com Polícia Federal e atendem denúncias vindas do Ministério Público. Este trabalho de fiscalização está sendo priorizado na Operação Padrão dos empregados da Fepam, que já dura mais de 30 dias.