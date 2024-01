O poder e a necessidade da operação padrão

Cecília Bernardi e Rafael Fernandes

A operação padrão é a realização de um serviço seguindo os procedimentos operacionais com rigor. Geralmente utilizada como protesto, ela é um direito garantido a trabalhadores e trabalhadoras. Em um ano de negociação absurdamente dura com o governo do Estado, esta medida foi tomada por colegas da Fepam e da Emater/RS-Ascar.

De acordo com o Dieese, em 2023, mais de 90% das negociações coletivas entre patrões e empregados no Brasil tiveram ganho real ou reposição da inflação. No RS, na contramão, o governo aprofunda o que vinha fazendo nos últimos anos e apresenta reposição zero, resultando em perda acumulada de 18%. É como começar numa empresa ganhando R$ 1 mil e, no ano seguinte, passar a ganhar R$ 820,00.

Apesar de orçamento limitado e diminuição de quadro, trabalhadores e trabalhadoras destas duas instituições têm buscado, ao longo dos anos, ampliar o atendimento ao público, seja na elaboração de licenças (como é o caso da Fepam), seja no atendimento da assistência técnica e social às famílias rurais - como, por exemplo, projetos de agroindústrias familiares e irrigação - no caso da Emater/RS-Ascar. Isso sem contar momentos de desastres naturais, quando ambas estão presentes no apoio imediato a atingidos e na organização de informações para que o socorro do Estado e da União chegue de maneira rápida e eficaz.

Porém, todas as pessoas têm limites. Colegas destas instituições sabem da sua responsabilidade e a vem cumprindo. No entanto, optaram pela operação padrão até que a negociação de 2023, iniciada em agosto passado, seja finalizada, e todos e todas possam ter seu trabalho valorizado.

Estes dias têm aumentado o tempo de análise dos licenciamentos na Fepam e de atendimento na Emater/Ascar. Sabemos que isso prejudica a tão priorizada economia, mas, neste momento, entendemos que é a forma para chamar atenção da sociedade sobre o trabalho essencial realizado nestes locais, e do governo, que parece só entender mensagens pelo viés econômico. Chega de penalizar quem realiza e quem depende destes serviços. Nosso trabalho tem valor!

Diretores colegiados do Semapi/RS