O que funciona hoje no Paço Municipal de Porto Alegre

O Paço Municipal de Porto Alegre ou Paço dos Açorianos, localizado na Praça Montevidéo, já foi sede da prefeitura da cidade, já abrigou os gabinetes do vice-prefeito, da primeira-dama, do setor de Comunicação Social, da Secretaria Municipal de Governança Local, da Coordenação Política e áreas administrativas. Mas e hoje, o que funciona dentro deste prédio tão histórico?

Após uma mudança de função, foram preservados o gabinete do prefeito e o Salão Nobre para utilização do Executivo. O restante do prédio funciona como um museu. A transformação do prédio centenário em um local dedicado à arte é possível devido à centralização de diversas secretariais e órgãos em um novo endereço.

Entre os eventos artísticos que a edificação já recebeu destacam-se a 13ª Bienal do Mercosul e a sétima edição da Noite dos Museus.

o Paço Municipal, recebe a exposição do artista francês, Louis Guillaume A partir de janeiro,. Synchretismo, trabalho de residência artística realizado durante sua estadia e imersão na natureza da cidade fica em exposição na Sala Aldo Locatelli até 8 de março.

Exposição de Louis Guillaume fica em cartaz até março com entrada franca. Foto: Arthur Reckziegel/JC

Exposições em cartaz no Paço Municipal





CINCO UNIVERSOS

de Cacaio Praetzel, Geraldo Lopes, Gina Eichenberg, Itamara Stockinger e Renato Rosa. Artista homenageado: Marcos Noronha

Até 16 fevereiro de 2024



SINCRETISMO

de Guaraci Feijó

Até 23 de fevereiro 2024



MOVIMENTO PERMANENTE DA MATÉRIA

de Karen Axelrud

Até 1º março de 2024



SYNCHRETISMO

de Louis Guillaume

Até 8 março de 2024



No prédio também se encontram em exposição permanente diversas obras de arte do acervo da Pinacoteca Aldo Locatelli.



Visitação: segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.