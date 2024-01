Carnaval de Porto Alegre é oficialmente aberto

A tracicional "Descida da Borges" na noite desta sexta-feira (26) abriu, oficialmente, o Carnaval 2024 de Porto Alegre. Na abertura, nas escadarias do Museu de Artes da Capital, no Paço Municipal, o prefeito Sebastião Melo fez a entrega simbólica da chave da cidade para a Corte do Carnaval, composta pelo rei Momo Pablo Gawlinski, o Japa; a rainha Evelyn Pereira e as princesas Janaina Pereira e Nicoly Gonçalves.

Durante o evento, o secretário municipal de Cultura e Economia Criativa, Henry Ventura, destacou que a prefeitura investiu mais de R$ 9 milhões no Carnaval deste ano.



Das 20h até por volta da meia-noite, o samba tomou conta da avenida Borges de Medeiros, na área central, entre a rua José Montaury e a avenida Siqueira Campos. Pelo trajeto de 250 metros, desfilaram carnavalescos das escolas campeãs do Carnaval 2023: Estado Maior da Restinga (Série Ouro); Copacabana (Série Prata) e Comanches (Tribo mais antiga). No ano passado, em função das obras de revitalização no Quadrilátero Central o trajeto foi menor.





