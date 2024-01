Theatro Fuga realiza experiência de pré-carnaval no Centro Histórico

Antecipando o Carnaval, o Theatro Fuga promove um happy hour festivo nesta sexta-feira (26), a partir das 19h. Com participação da cantora Gabi Nogueira, a ideia é oferecer uma experiência ao público com as emoções dos antigos bailes e um aquece para os atuais. O som revisita três décadas de carnavais e conta seu contexto. Quem quiser pode ir fantasiado e ainda contar sua história de carnaval no palco.