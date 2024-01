Caminhão da CEEE cai no Arroio Dilúvio na Avenida Ipiranga

Um caminhão da CEEE Equatorial tombou e caiu dentro do Arroio Dilúvio na manhã desta sexta-feira (26). O acidente ocorreu no cruzamento da Avenida Ipiranga com a rua Ramiro Barcelos por volta das 7 horas.

LEIA TAMBÉM: Prefeitura estima em 15 dias limpeza de Porto Alegre após temporal

Segundo informações da EPTC, as vítimas foram atendidas pelo Samu e levadas para o hospital.

Em nota, a CEEE Equatorial se pronunciou sobre o ocorrido:

A CEEE Grupo Equatorial Energia informa que o veículo operacional envolvido no acidente na madrugada desta sexta-feira (26/01), no Arroio Dilúvio, em Porto Alegre, é de uma empresa terceirizada, que presta serviço à Distribuidora. As causas estão sendo apuradas e a retirada do veículo ocorrerá ainda durante a manhã.

A empresa parceira já foi acionada e dispõe de veículos extras para atuação nos trabalhos, portanto, sem impacto para as atividades da CEEE Equatorial.

Até o fechamento desta reportagem, a assessoria da empresa ainda não tinha atualizações sobre o estado dos envolvidos no acidente.