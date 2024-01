Último final de semana de janeiro será marcado por tempo instável no Estado

Os próximos dias seguirão apresentando uma constante oscilação entre períodos de sol e períodos de chuva em todo o Rio Grande do Sul. Desse modo, o último final de semana de janeiro não deve ser do agrado dos praianos, que terão que se contentar com as famosas “chuvas de verão”.

Se a precipitação será típica da estação, com pancadas esparsas ao longo do dia, o mesmo não se pode dizer da temperatura. Ainda sob a influência de uma massa de ar frio associada a um centro de alta pressão a Leste do Uruguai, que tem garantido dias de outono aos gaúchos, o Estado terá tempo ameno na maior parte de suas cidades entre a sexta-feira e o domingo.

Aliás, a sexta-feira será de sol predominante em grande parte do território gaúcho. A maior concentração de nuvens está prevista para a Metade Norte, onde as nuvens aumentam à tarde com previsão de pancadas de chuva, que podem até ser de grande intensidade. Em paralelo, entre a fronteira com o Uruguai e a área central, o tempo deve abrir, com céu claro e temperaturas chegando aos 32°C.

Em Porto Alegre, o sol aparecerá entre nuvens com influência do vento mais ameno de Leste/Sudeste. A chuva deve vir apenas à tarde, mas de forma passageira. No fim de semana, as nuvens e o vento roubarão o protagonismo, mas o sol e a precipitação também darão as caras: o primeiro pelas manhãs, enquanto o segundo no final das tardes.

Aos que optarem por fugir do tempo instável da Capital, a dica é partir para o Litoral Sul, onde estão localizadas praias como a do Cassino e do Laranjal. Nessa região, mesmo que as temperaturas não subam muito, a tendência é que a chuva não espante os praianos. No Litoral Norte, a situação será diferente: em cidades como Capão da Canoa, Torres e Imbé, a previsão é de que “não dê praia”.