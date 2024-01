RGE tem 1,4 mil clientes sem luz, a maioria no Vale do Rio Pardo

A RGE já restabeleceu o fornecimento de energia para 712,6 mil clientes após o temporal de terça-feira da semana passada, o que representa 99,8% dos consumidores atendidos pela empresa no Rio Grande do Sul. Entretanto, 1,4 mil clientes ainda enfrentam falta de luz na manhã desta quarta-feira (24), a maioria no Vale do Rio Pardo. No pico do temporal, na madrugada de terça para quarta-feira, 714 mil pontos atendidos pela RGE ficaram sem energia elétrica. Segundo a empresa, a maioria dos serviços que restam a ser feitos para normalização total do fornecimento são de grande complexidade devido ao volume de resíduos de vegetação e objetos sobre a rede. Esses serviços, além de demorados, quando concluídos, permitem religar poucos clientes.Já a CEEE Equatorial informou que está em normalidade operacional, com o número de clientes sem luz dentro da média normal da companhia. Com isso, foi encerrada a operação de contingência para restabelecer energia no Estado.