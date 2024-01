Água que desemboca no mar nas praias gaúchas é esgoto?

Uma dúvida que muitos veranistas têm ao caminhar pelas praias do Litoral Norte do Rio Grande do Sul é se os diversos fluxos de água ao longo da areia que seguem em direção ao mar tratam-se de esgoto. Há, inclusive, quem evite pisar nos “córregos” ou lave os pés no mar logo após o contato. Em uma reportagem publicada pelo Jornal do Comércio em novembro, falando sobre o Plano de Saneamento de Xangri-Lá, o diretor executivo da empresa Arvut, de Porto Alegre, Caio Soares, tirou a dúvida. Segundo ele, não há motivo para preocupação. Conforme Soares, o que desemboca nas areias do Litoral Norte por tubulação, que muitos pensam ser drenagem cloacal, não passa de água da chuva. “Aquilo é drenagem pluvial”, explicou. Prova disso é que a água atrai pássaros e outros animais.