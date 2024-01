Problema da CEEE foi outro no Litoral Norte: atraso em obras

Os comerciantes da Avenida Paraguassú, em Xangri-Lá, começaram a temporada 2024 com um problema extra: o acesso às lojas foi prejudicado por falta de calçamento e de asfalto. Há, ainda, tubulações em concreto largadas pelos canteiros, muita areia e bueiros sem tampas. A situação estaria relacionada a atrasos da CEEE Equatorial. O prefeito de Xangri-Lá, Celso Barbosa, mais conhecido como Celsinho (PTB), confirma que a empresa não cumpriu com os prazos na reorganização da Paraguassú, cuja via inicia em Rainha do Mar. “O grande atraso foi a chuva, mas o asfalto foi por causa da troca dos postes. Colocamos todo o poste em fiação nova e a CEEE Equatorial só vinha desligar a antiga e ligar a nova. Mas demoraram muito, está horrível a situação”, desabafa o prefeito. A concessionária se posicionou através de nota enviada ao Jornal do Comércio. “A CEEE Equatorial informa que a obra de instalação de novos postes em Xangri-Lá precisou ser interrompida em função das chuvas no Litoral Norte e, na sequência, veio o temporal de terça-feira, e a empresa necessitou focar seu trabalho na recomposição da rede em locais avariados, sobretudo na Capital. Mas as obras serão retomadas assim que possível.”