CEEE vai flexibilizar pedidos de ressarcimento de danos de aparelhos

Sobre os questionamentos feitos por integrantes da área política quanto à demora no restabelecimento da luz, o executivo diz que vê com naturalidade essas movimentações de governos municipais, estadual e agências reguladoras que pedem uma resposta mais célere da distribuidora. “Essas pessoas são legítimas representantes da população e é claro que a sociedade tem, diante de uma situação como essa, total razão de cobrar todos os agentes”, comenta o dirigente. Ele acrescenta que se for confirmada a realização de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) em relação à CEEE , a empresa irá colaborar com a prestação de informações.

Consumidores que tiverem eletrodomésticos ou equipamentos danificados devido aos recentes problemas de energia na área de concessão da CEEE Grupo Equatorial podem solicitar à distribuidora o ressarcimento desses bens . De acordo com a concessionária, serão reduzidas as exigências de documentos para que esses clientes requeiram as indenizações.

Conselhos de consumidores avaliam que são satisfatórias as respostas das distribuidoras

vários protestos e reclamações de clientes presidente do Conselho de Consumidores da CEEE Grupo Equatorial (representante da Federasul), Valdir Mattos, e pelo presidente do Conselho de Consumidores da RGE (representante da Farsul), Jefferson Camozzato. Apesar deda CEEE Grupo Equatorial e da RGE que continuam sem luz, os líderes dos conselhos de consumidores das duas concessionárias consideram como satisfatórias as respostas que as duas empresas estão dando após o temporal que atingiu o Rio Grande do Sul na terça-feira (16) e chegou a deixar mais de 1 milhão de clientes sem luz. Essa opinião é compartilhada pelo, e pelo

Mattos vê o restabelecimento dos clientes sem luz até agora dentro do que podia ser previsto. “É óbvio que quem está sem energia não enxerga dessa maneira e eu também não tiro a razão. Há uma percepção de que não está andando, mas na verdade está”, frisa Mattos. Ele acrescenta que a CEEE, depois da privatização, já investiu em torno de R$ 1,3 bilhão em cerca de 30 meses.

Já Camozzato destaca que o temporal de terça-feira foi um dos piores nos últimos quinze anos do Rio Grande do Sul. No entanto, ele salienta que no dia posterior já mais da metade dos clientes que ficaram sem luz já tinham a energia recuperada. “Se o problema fosse somente religar a energia era fácil, mas depende de, em muitos casos, refazer a rede elétrica”, argumenta o dirigente.

Procurada pela reportagem do Jornal do Comércio (JC), a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informa que tem acompanhado a situação do fornecimento de energia elétrica no Rio Grande do Sul por meio do contato contínuo com as concessionárias RGE e CEEE Equatorial e no monitoramento dos consumidores sem energia. O órgão regulador acrescenta que, através do contrato que tem com a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs), realizará a fiscalização sobre a atuação das distribuidoras frente ao evento.