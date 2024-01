Após uma semana do temporal, Estado ainda tem 16,3 mil pontos sem luz

Passada uma semana do temporal que atingiu Porto Alegre, Região Metropolitana e outras áreas do Estado, mais de 16,3 mil pontos seguem sem luz no Rio Grande do Sul. As fortes chuvas e ventos que atingiram o território gaúcho causaram duas mortes e prejuízos em diversos municípios. No sexto dia após o temporal, na área atendida pela CEEE Equatorial no final da tarde desta segunda-feira (22), 8,3 mil unidades consumidoras permaneciam sem energia elétrica em Porto Alegre e nas cidades da Região Metropolitana.

Segundo a concessionária, já foi restabelecido o fornecimento de energia para 98,5% dos clientes desabastecidos. A empresa informou que segue atuando com máxima mobilização de suas equipes de manutenção a fim de normalizar seus serviços o mais breve possível.

Na área da RGE, 8 mil pontos estão sem luz e a maioria dos consumidores está concentrado na Região Metropolitana da Capital. A empresa disse que o temporal que atingiu o Estado afetou de forma intensa a área de concessão da empresa, com grande volume de chuva, descargas atmosféricas e ventos acima de 100km/h, impactando o fornecimento de energia em diversos municípios. Os danos na rede elétrica foram provocados, principalmente, por galhos, árvores e objetos arremessados pelo vento.

No pico do temporal, na madrugada de terça para quarta-feira, 714 mil clientes ficaram sem energia elétrica. Segundo a RGE, a maioria dos serviços que restam a ser feitos para normalização total do fornecimento são de grande complexidade devido ao volume de resíduos de vegetação e objetos sobre a rede. Esses serviços, além de demorados, quando concluídos, permitem religar poucos clientes.